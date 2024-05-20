Игры на Windows 11 сравнили в трёх режимах энергопотребления ПК

Игры на Windows 11 сравнили в трёх режимах энергопотребления ПКВ каком режиме всё-таки лучше запускать их?
Игра A Plague Tale Requiem запускалась с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить в режиме Best Power Efficeincy (максимальная энергоэффективность) 94 к/с, в режиме Balanced (сбалансированный) — 87 к/с, в режиме Best Perfomance (максимальная производительность) — 94 к/с.
Cyberpunk 2077 тестировалась с Ultra Details, RTX Off. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 126 к/с (режим максимальной энергоэффективности), 124 к/с (сбалансированный режим), 126 к/с (режим максимальной производительности).
GTA 5 запускалась с Max Details. В среднем в ней производительность составляла 170 к/с (режим максимальной энергоэффективности), 176 к/с (сбалансированный режим), 154 к/с (режим максимальной производительности).
Spiderman Remastered шла с Max Details. Средняя производительность в этой игре равнялась 118 к/с (максимальная энергоэффективность), 119 к/с (сбалансированный режим) и 114 к/с (максимальная производительность).
В игре NFC Heat с ультра-пресетом удалось в среднем получить 168 к/с (режим максимальной энергоэффективности), 165 к/с (сбалансированный режим), 162 к/с (режим максимальной производительности).
Игра The Witcher 3 запускалась с Max Details в среднем с частотой кадров на уровне 147 к/с (максимальная энергоэффективность), 146 к/с (сбалансированный режим), 144 к/с (режим максимальной производительности).
В Rainbow Six Siege с пресетом Ultra в среднем удалось получить 529 к/с (максимальная энергоэффективность), 521 к/с (сбалансированный режим), 528 к/с (максимальная производительность).
Выводы
В целом разница во всех трёх режимах между компьютерами была очень незначительной. Интересно, что в некоторых играх (GTA 5, Spiderman Remastered, NFC Heat, The Witcher 3) средняя частота кадров в режиме максимальной производительности была самой низкой. В основном же в этом режиме средний FPS был такой же, как в режиме максимальной энергоэффективности, или чуть выше (на 1−2 к/с).
Характеристики игровой сборки:
- процессор AMD Ryzen 5 7600;
- система охлаждения Deepcool AG300;
- материнская плата Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi;
- оперативная память 2×16 ГБ DDR5 6000 МГц 36 36 36 96;
- видеокарта MSI Gaming X Trio RX 6900 XT 16 ГБ DDR6.