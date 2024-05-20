Игры на Windows 11 сравнили в трёх режимах энергопотребления ПК

Игра A Plague Tale Requiem запускалась с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить в режиме Best Power Efficeincy (максимальная энергоэффективность) 94 к/с, в режиме Balanced (сбалансированный) — 87 к/с, в режиме Best Perfomance (максимальная производительность) — 94 к/с.

Cyberpunk 2077 тестировалась с Ultra Details, RTX Off. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 126 к/с (режим максимальной энергоэффективности), 124 к/с (сбалансированный режим), 126 к/с (режим максимальной производительности).

GTA 5 запускалась с Max Details. В среднем в ней производительность составляла 170 к/с (режим максимальной энергоэффективности), 176 к/с (сбалансированный режим), 154 к/с (режим максимальной производительности).

Spiderman Remastered шла с Max Details. Средняя производительность в этой игре равнялась 118 к/с (максимальная энергоэффективность), 119 к/с (сбалансированный режим) и 114 к/с (максимальная производительность).

В игре NFC Heat с ультра-пресетом удалось в среднем получить 168 к/с (режим максимальной энергоэффективности), 165 к/с (сбалансированный режим), 162 к/с (режим максимальной производительности).