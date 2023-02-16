Имеет ли смысл покупать видеокарту после майнинга

Имеет ли смысл покупать видеокарту после майнингаВот что вас ждёт
Среди видеокарт б/у довольно много таких, которые использовались для майнинга. Но стоит ли их брать?
Фото: Appuals
Опытные майнеры на самом деле стараются как можно сильнее продлить срок жизни видеокарты. Для этого они чистят карту от пыли, меняют термопасту, устанавливают качественные термопрокладки и пр. И это только часть правил. В целом же срок службы подобных видеокарт - примерно такой же, как у тех, которые используются для игр или для профессиональных задач.
Однако отличить нормальную видеокарту от «прожаренной» могут далеко не все.
Thiago Trevisan
При «горячем» майнинге ухудшается состояние видеокарты. Из последствий такого майнинга выделяют ухудшение производительности, отключение карточки при полной нагрузке, превышение максимальной рабочей температуры, наличие шума от работы.
Поэтому и советует пользователь iXBT.com приобретать подобные модели видеокарт лишь тем, кто способен распознать нормальное устройство.