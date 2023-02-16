Имеет ли смысл покупать видеокарту после майнинга

Опытные майнеры на самом деле стараются как можно сильнее продлить срок жизни видеокарты. Для этого они чистят карту от пыли, меняют термопасту, устанавливают качественные термопрокладки и пр. И это только часть правил. В целом же срок службы подобных видеокарт - примерно такой же, как у тех, которые используются для игр или для профессиональных задач.

Однако отличить нормальную видеокарту от «прожаренной» могут далеко не все.