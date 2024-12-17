Информация о семи новинках Apple в январской презентации утекла в сеть до премьеры

M4 MacBook Air. По словам Марка Гурмана, эта модель может появиться уже в январе. Будут доступны устройства с диагональю 13″ и 15″ с 16 ГБ оперативной памяти.

iPhone SE 4. Ожидается, что у него будет редизайн в стиле iPhone 14 с 6,1"-дюймовым экраном OLED, появится Face ID вместо кнопки «Домой», USB-C, одна 48-мегапиксельная камера. Работать смартфон станет на А18 с 8 ГБ оперативной памяти и поддержкой ИИ.

iPad Air. Мы получим 11-дюймовую и 13-дюймовую модели. В основном обновление будет касаться чипа М3, который появится вместо М2.

М4 Mac Studio. Он будет поставляться с новым чипом M4 Max и M4 Ultra с поддержкой Thunderbolt 5 и шестью портами.