Информация о семи новинках Apple в январской презентации утекла в сеть до премьеры

Информация о семи новинках Apple в январской презентации утекла в сеть до премьерыВот чего нам стоит ждать
M4 MacBook Air. По словам Марка Гурмана, эта модель может появиться уже в январе. Будут доступны устройства с диагональю 13″ и 15″ с 16 ГБ оперативной памяти.
iPhone SE 4. Ожидается, что у него будет редизайн в стиле iPhone 14 с 6,1"-дюймовым экраном OLED, появится Face ID вместо кнопки «Домой», USB-C, одна 48-мегапиксельная камера. Работать смартфон станет на А18 с 8 ГБ оперативной памяти и поддержкой ИИ.
iPad Air. Мы получим 11-дюймовую и 13-дюймовую модели. В основном обновление будет касаться чипа М3, который появится вместо М2.
М4 Mac Studio. Он будет поставляться с новым чипом M4 Max и M4 Ultra с поддержкой Thunderbolt 5 и шестью портами.
Новый iPad начального уровня. Дизайн у него будет примерно такой же, как у предшественника, но улучшится скорость работы и появится новый чип (А16 или А17 Pro).
Magic Keyboard для iPad. Она будет предназначена для бюджетного iPad или для iPad Air. В новой версии, скорее всего, появится ряд функциональных клавиш.
AirTag 2. Из новых функций у них будут улучшенные возможности отслеживания местоположения с новым чипом. Возможно, у беспроводных меток появится сверхширокополосная связь второго поколения, которая сейчас поставляется с линейкой iPhone 15.