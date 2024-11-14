Intel Arc A770 16 ГБ не догнал RX 6600 8 ГБ даже после 2 лет обновлений драйверов

Intel Arc A770 16 ГБ не догнал RX 6600 8 ГБ даже после 2 лет обновлений драйверовХотя разница в производительности между видеокартами небольшая
A Plague Tale Requiem шла с ультра-пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 39 к/с (Arc 770) и 52 к/с (RX 6600).
Cyberpunk 2077 тестировалась с высокой графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась 68 к/с (Arc 770) и 118 к/с (RX 6600).
God of War запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в этой игре составлял 79 к/с и 80 к/с (с Arc 770 и RX 6600 соответственно).
В игре Kindgdom Come Deliverance с пресетом High удалось в среднем достичь 138 к/с (с Arc 770) и 108 к/с (с RX 6600).
Spiderman Remastered шёл с высокой графикой. Средняя частота кадров здесь находилась в районе 116 к/с (Intel) и 118 к/с (AMD).
Игра Minecraft тестировалась с ультра-графикой. В среднем в ней удалось получить 199 к/с (Arc 770) и 242 к/с (RX 6600).
В Red Dead Redemption с Medium High Details средняя производительность составляла 106 к/с (Arc 770) и 97 к/с (RX 6600).
The Witcher 3 Next Gen запускался с высоким пресетом. В этой игре удалось в среднем получить 120 к/с (Arc 770) и 86 к/с (RX 6600).
В Forza Horizon 5 с пресетом High в среднем частота кадров равнялась 118 к/с (Intel) и 153 к/с (AMD).
Вывод
В целом RX 6600 в играх была быстрее Arc 770 на 7% (117 к/с и 109 к/с соответственно).
Характеристики сборок:
- процессор Ryzen 9 7900X stock speed;
- система охлаждения Cooler Master 360l liquid cooler;
- матплата Asus B650 TUF Gaming Plus WiFi;
- оперативная память 2×16 ГБ ddr5 6000 МГц 36 36 36 96;
- видеокарта Gigabyte Eagle RX 6600 8 ГБ DDR6 triple fans/Intel Arc A770 RGB Dual Fans 16 ГБ DDR6.