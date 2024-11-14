Intel Arc A770 16 ГБ не догнал RX 6600 8 ГБ даже после 2 лет обновлений драйверов

A Plague Tale Requiem шла с ультра-пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 39 к/с (Arc 770) и 52 к/с (RX 6600).

Cyberpunk 2077 тестировалась с высокой графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась 68 к/с (Arc 770) и 118 к/с (RX 6600).

God of War запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в этой игре составлял 79 к/с и 80 к/с (с Arc 770 и RX 6600 соответственно).

В игре Kindgdom Come Deliverance с пресетом High удалось в среднем достичь 138 к/с (с Arc 770) и 108 к/с (с RX 6600).