Компьютеры
Опубликовано 25 декабря 2024, 07:30
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Intel Arc B580 12 ГБ проверили в 34 современных играх с разрешением 1440p

В среднем FPS был на уровне 80
На YouTube-канале выяснили, какой производительности можно ожидать в 2К от Intel ARC B580.
Intel Arc B580 12 ГБ проверили в 34 современных играх с разрешением 1440p
© EDWARD Gaming

Assassins Creed Mirage запускалась с ультра-высокими настройками, XeSS Ultra Quality. В среднем здесь производительность составляла 85 к/с.

В CS 2 на высоких настройках графики удалось получить в среднем 225 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с графикой Ultra. Средняя частота кадров в игре равнялась 108 к/с.

© EDWARD Gaming

GTA V шла с настройками Ultra, Advanced. Средний FPS в ней был на уровне 112 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась с пресетом Ultra, Advanced. Средняя производительность в этой игре равнялась 56 к/с.

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться сами в видео ниже.

Вывод

В целом во всех протестированных играх средний FPS находился в районе 82 к/с.

Тестовый стенд:

  • процессор Intel Core i7 13 700 5.2GHz;
  • видеокарта Intel ARC B580 12GB GDDR6 (ASROCK Challenger);
  • матплата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX;
  • NVME Samsung 990 PRO 1TB;
  • HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
  • NVME Samsung 990 PRO 4TB;
  • HDD 8TB Gold 8 To WD8004FRYZ 256MB Cache;
  • NVME Samsung 980 PRO 4TB;
  • PSU ASUS ROG STRIX 1000W Gold Aura White Edition
  • OS Windows 11 Pro Build 22 631.