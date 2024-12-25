Intel Arc B580 12 ГБ проверили в 34 современных играх с разрешением 1440p

Опубликовано 25 декабря 2024, 07:301 мин.
Intel Arc B580 12 ГБ проверили в 34 современных играх с разрешением 1440pВ среднем FPS был на уровне 80
На YouTube-канале выяснили, какой производительности можно ожидать в 2К от Intel ARC B580.
Assassins Creed Mirage запускалась с ультра-высокими настройками, XeSS Ultra Quality. В среднем здесь производительность составляла 85 к/с.
В CS 2 на высоких настройках графики удалось получить в среднем 225 к/с.
Forza Horizon 5 тестировалась с графикой Ultra. Средняя частота кадров в игре равнялась 108 к/с.
GTA V шла с настройками Ultra, Advanced. Средний FPS в ней был на уровне 112 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась с пресетом Ultra, Advanced. Средняя производительность в этой игре равнялась 56 к/с.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться сами в видео ниже.
Вывод
В целом во всех протестированных играх средний FPS находился в районе 82 к/с.
Тестовый стенд:
- процессор Intel Core i7 13 700 5.2GHz;
- видеокарта Intel ARC B580 12GB GDDR6 (ASROCK Challenger);
- матплата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX;
- NVME Samsung 990 PRO 1TB;
- HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
- NVME Samsung 990 PRO 4TB;
- HDD 8TB Gold 8 To WD8004FRYZ 256MB Cache;
- NVME Samsung 980 PRO 4TB;
- PSU ASUS ROG STRIX 1000W Gold Aura White Edition
- OS Windows 11 Pro Build 22 631.
Источник: EDWARD Gaming
Автор:Валерия Филимонова
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