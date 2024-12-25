Intel Arc B580 12 ГБ проверили в 34 современных играх с разрешением 1440p

GTA V шла с настройками Ultra, Advanced. Средний FPS в ней был на уровне 112 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась с пресетом Ultra, Advanced. Средняя производительность в этой игре равнялась 56 к/с.

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться сами в видео ниже.