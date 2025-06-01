Intel Core Ultra в настольных ПК «режет» скорость SSD

Intel Core Ultra в настольных ПК «режет» скорость SSDКак и при переходе на Windows 11
Сборка ведущего YouTube-канала proSSD включала процессор Ultra 7 265K, матплату ROG Maximus Z890. Тестирование PCIe 5.0 проводилось с SSD Samsung 9100 Pro на 2 ТБ, а тестирование PCIe 4.0 - с Samsung 990 Pro на 1 ТБ.
Уже первые результаты тестов PCIe 5.0 SSD Samsung 9100 Pro 2 ТБ на Windows 10 показывают, что скорость линейного чтения ниже в М.2-разъёме по сравнению с PCIе. По скорости записи всё плюс-минус одинаково. В 3DMark разница оказалась существенной, как и в PC Mark 10: больше 1000 баллов.
Тесты PCIe 4.0 накопителя 990 Pro 1 ТБ продемонстрировали, что тоже снижение скорости есть. Максимальная отметка случайного 4К-чтения была на уровне 84 Мб/с, а на предыдущем поколении процессора и матплаты она составляла у SSD 990 Pro 1 ТБ 103-104 Мб/с.
При переходе на Windows 11 у PCIe 5.0 SSD Samsung 9100 Pro 2 ТБ показатели скорости выполнения случайных операций снизились. В SSD Benchmark количество итоговых баллов уменьшилось в два раза. Снижение есть и в других бенчмарках.
С результатами тестирования вы можете ознакомиться выше.
Вывод
В целом результаты как в реальной работе, так и в программах с новыми Intel LGA1851 и ROG Maximus Z890 стали хуже, чем на предыдущем поколении. Более того, если вы работаете с Windows 11, то скорости будут ещё ниже, чем с Windows 10. Поэтому переходить на новое поколение сейчас нет смысла, а идеальный процессор 14-го поколения - это 14700K.