Intel Core Ultra в настольных ПК «режет» скорость SSD

Тесты PCIe 4.0 накопителя 990 Pro 1 ТБ продемонстрировали, что тоже снижение скорости есть. Максимальная отметка случайного 4К-чтения была на уровне 84 Мб/с, а на предыдущем поколении процессора и матплаты она составляла у SSD 990 Pro 1 ТБ 103-104 Мб/с.

При переходе на Windows 11 у PCIe 5.0 SSD Samsung 9100 Pro 2 ТБ показатели скорости выполнения случайных операций снизились. В SSD Benchmark количество итоговых баллов уменьшилось в два раза. Снижение есть и в других бенчмарках.

С результатами тестирования вы можете ознакомиться выше.

Вывод

В целом результаты как в реальной работе, так и в программах с новыми Intel LGA1851 и ROG Maximus Z890 стали хуже, чем на предыдущем поколении. Более того, если вы работаете с Windows 11, то скорости будут ещё ниже, чем с Windows 10. Поэтому переходить на новое поколение сейчас нет смысла, а идеальный процессор 14-го поколения - это 14700K.