Intel выпустил бюджетную видеокарту A380. Она настолько плохая, что лучше бы не выпускал

Intel выпустил бюджетную видеокарту A380. Она настолько плохая, что лучше бы не выпускалИ есть множество доказательств этого
Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech проверил видеокарту A380 в работе в различных бенчмарках и играх. Помимо видеокарты, протестированная компьютерная сборка включала процессор Core i5-12600K и оперативную память в 8ГБ. Также специалист сравнил новинку от Intel с графическим ускорителем GTX 1650.
Температура чипа и памяти A380 составляла во время тестирования 52 градуса по Цельсию. Что касается энергопотребления, то оно равнялось примерно 36 Вт. Все результаты вы можете увидеть ниже.
После разгона видеокарта Intel A380 показывает гораздо лучшую производительность, нежели в стоке. При этом почти во всех проектах GTX 1650 обходит новинку. Причём происходит это как на низких, так и на средних настройках графики в 1080p. Но вот в Cyberpunk 2077 разогнанной A380 удаётся вырваться вперёд по средней частоте кадров: она составляет 51 к/с против 42 к/с у GTX 1650. Похожая ситуация в Doom Eternal. Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже.
Из рабочих программ в Da Vinchi Resolve 17 видеокарта GTX 1650 сильно опережает новинку от Intel. То же самое мы видим в бенчмарке «Компас 3D». А вот в Luxmark графический ускоритель Intel A380 лидирует, особенно в разогнанном виде.
Вывод
По итогам тестирования стало ясно, что видеокарта A380 показывает себя очень слабо во многих рабочих программах и играх. Причём как с разгоном, так и без него.
Конфигурация ПК:
- процессор Intel Core i5-12400F;
- видеокарта Intel A380/GTX 1650;
- материнская плата Gigabyte B660M Gaming DDR4;
- SSD A-Data Gammix S5 AGAMMIXS5-256GT-C 256 ГБ.
- оперативная память A-Data AD4U32008G22-SGN DDR4 8 ГБ;
- блок питания Thermaltake TR2 S 150 Вт.