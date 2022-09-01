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Intel выпустил бюджетную видеокарту A380. Она настолько плохая, что лучше бы не выпускал

И есть множество доказательств этого
A380 от Intel считается самой младшей моделью из ожидаемых видеокарт. Сейчас её можно приобрести только в Китае. Но эксперт YouTube-канала PRO Hi-Tech смог протестировать это устройство одним из первых.
Intel выпустил бюджетную видеокарту A380. Она настолько плохая, что лучше бы не выпускал

Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech проверил видеокарту A380 в работе в различных бенчмарках и играх. Помимо видеокарты, протестированная компьютерная сборка включала процессор Core i5-12600K и оперативную память в 8ГБ. Также специалист сравнил новинку от Intel с графическим ускорителем GTX 1650.

Температура чипа и памяти A380 составляла во время тестирования 52 градуса по Цельсию. Что касается энергопотребления, то оно равнялось примерно 36 Вт. Все результаты вы можете увидеть ниже.

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После разгона видеокарта Intel A380 показывает гораздо лучшую производительность, нежели в стоке. При этом почти во всех проектах GTX 1650 обходит новинку. Причём происходит это как на низких, так и на средних настройках графики в 1080p. Но вот в Cyberpunk 2077 разогнанной A380 удаётся вырваться вперёд по средней частоте кадров: она составляет 51 к/с против 42 к/с у GTX 1650. Похожая ситуация в Doom Eternal. Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Из рабочих программ в Da Vinchi Resolve 17 видеокарта GTX 1650 сильно опережает новинку от Intel. То же самое мы видим в бенчмарке «Компас 3D». А вот в Luxmark графический ускоритель Intel A380 лидирует, особенно в разогнанном виде.

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Вывод

По итогам тестирования стало ясно, что видеокарта A380 показывает себя очень слабо во многих рабочих программах и играх. Причём как с разгоном, так и без него.

Конфигурация ПК:

  • процессор Intel Core i5-12400F;
  • видеокарта Intel A380/GTX 1650;
  • материнская плата Gigabyte B660M Gaming DDR4;
  • SSD A-Data Gammix S5 AGAMMIXS5-256GT-C 256 ГБ.
  • оперативная память A-Data AD4U32008G22-SGN DDR4 8 ГБ;
  • блок питания Thermaltake TR2 S 150 Вт.
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