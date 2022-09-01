Intel выпустил бюджетную видеокарту A380. Она настолько плохая, что лучше бы не выпускал

Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech проверил видеокарту A380 в работе в различных бенчмарках и играх. Помимо видеокарты, протестированная компьютерная сборка включала процессор Core i5-12600K и оперативную память в 8ГБ. Также специалист сравнил новинку от Intel с графическим ускорителем GTX 1650.

Температура чипа и памяти A380 составляла во время тестирования 52 градуса по Цельсию. Что касается энергопотребления, то оно равнялось примерно 36 Вт. Все результаты вы можете увидеть ниже.