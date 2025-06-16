Инженерный i9-11900ES сравнили с i5-10400F и Ryzen 7 5700X

По итогу разница между 5700Х и QVYE оказалась большой, но только за счёт двух игр: CS2 и Deep Rock Galactic. Если же убрать эти два проекта, то Ryzen опережает инженерник на 7% по средней частоте кадров и на 4% по редких событиям. 10400F же в обоих случаях демонстрирует примерно равное отставание от 11900ES. По медианным значениям разница между 10400F и 11900ES остаётся почти такой же, а вот между 11900ES и 5700Х меняется. По среднему FPS и редким событиям 5700Х оказался лучше инженерника всего на пару процентов, а по очень редким событиям он отстал на 8%.

Вывод

Intel QVYE и Ryzen 7 5700Х демонстрируют очень схожую производительность в играх, но Ryzen всё равно немного быстрее. Хотя бывают игры, в которых всё наоборот. При этом лучший процессор из тройки - 10400F. Правда, если вы собираете новый комп с нуля, то ни один из протестированных "камней" рассматривать к покупке не стоит: лучше взять что-нибудь более современное и более производительное.