Инженерный i9-11900ES сравнили с i5-10400F и Ryzen 7 5700X

Инженерный i9-11900ES сравнили с i5-10400F и Ryzen 7 5700XОн был примерно наравне с AMD
Всего игр в ходе тестирования запускалось 12. Это Stalker, CS 2, Dota 2, Deep Rock Galactic, BeamNG.drive, The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, Space Marine 2, Total War Saga: Troy, Far Cry 5. Шли они в 1080р, почти всегда с ультра-пресетом или высокими настройками графики. RTX был включён, где это возможно, но не на высоких значениях.
Система включала видеокарту KFA2 GeForce RTX 3080 SG 1-Click OC, оперативную память Juhor DDR4 2x16 ГБ DDR4 3200 CL15/DDR4 3600 CL16, матплату LGA 1200 - MSI B560M MORTAR WI-FI/AM4 - ASUS PRIME X570-P, систему охлаждения LGA 1200 - be quiet! Pure Rock 2 Black/AM4 - Be Quiet! Shadow Rock Slim с вентилятором DEXP вместо стандартного.
С результатами в программах и в играх вы можете ознакомиться ниже.
По итогу разница между 5700Х и QVYE оказалась большой, но только за счёт двух игр: CS2 и Deep Rock Galactic. Если же убрать эти два проекта, то Ryzen опережает инженерник на 7% по средней частоте кадров и на 4% по редких событиям. 10400F же в обоих случаях демонстрирует примерно равное отставание от 11900ES. По медианным значениям разница между 10400F и 11900ES остаётся почти такой же, а вот между 11900ES и 5700Х меняется. По среднему FPS и редким событиям 5700Х оказался лучше инженерника всего на пару процентов, а по очень редким событиям он отстал на 8%.
Вывод
Intel QVYE и Ryzen 7 5700Х демонстрируют очень схожую производительность в играх, но Ryzen всё равно немного быстрее. Хотя бывают игры, в которых всё наоборот. При этом лучший процессор из тройки - 10400F. Правда, если вы собираете новый комп с нуля, то ни один из протестированных "камней" рассматривать к покупке не стоит: лучше взять что-нибудь более современное и более производительное.