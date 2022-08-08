К чему готовиться, если вы купили б/у видеокарту на AliExpress

К чему готовиться, если вы купили б/у видеокарту на AliExpressРассказывает специалист
Специалист сервисного центра и эксперт YouTube-канала VIK-on узнал, можно ли пользоваться б/ушной видеокартой RTX 3080, которая заказана с AliExpress.
С китайской видеокартой возникло две проблемы. По словам того, кто сдал её в ремонт, у неё не работает подсветка и она не держит разгон. При разборе устройства оказалось, что у него присутствуют следы коррозии на материнской плате. Это значит, что картой пользовались во влажном помещении. При этом, по словам эксперта, эта коррозия едва ли повлияет на стабильную работу RTX 3080. Микросхема подсветки тоже находится в нормальном состоянии.
Далее эксперт заменил чипы памяти и вновь продолжил тестировать китайскую версию видеокарты. Однако ситуация с видеокартой только ухудшилась. Далее специалист отключил сбойные каналы, но у него снова стали возникать при тестировании ошибки.
В итоге специалист заключил, что всё-таки китайская видеокарта RTX 3080 после майнинга может подойти только для игр, причём, скорей всего, даже с занижением частот. Подробный отчёт и дефектовку б/у видеокарты из-под майнеров смотрите в исходном видео: