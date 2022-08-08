К чему готовиться, если вы купили б/у видеокарту на AliExpress

Далее эксперт заменил чипы памяти и вновь продолжил тестировать китайскую версию видеокарты. Однако ситуация с видеокартой только ухудшилась. Далее специалист отключил сбойные каналы, но у него снова стали возникать при тестировании ошибки.

В итоге специалист заключил, что всё-таки китайская видеокарта RTX 3080 после майнинга может подойти только для игр, причём, скорей всего, даже с занижением частот. Подробный отчёт и дефектовку б/у видеокарты из-под майнеров смотрите в исходном видео: