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Как безопасно очистить ваш компьютер на Windows от ненужных файлов

Есть несколько вариантов
Бывает, что системный диск оказывается переполнен, а что можно удалить - вы не знаете. Вот несколько вариантов безопасной очистки системы.
Как безопасно очистить ваш компьютер на Windows от ненужных файлов

Пользователь iXBT.com перечислил шесть способов очистки компьютера на Windows. Они помогут безопасно избавиться от «мусора» на компьютере.

  1. Очистка диска. Это наиболее простой и безопасный метод. Необходимо зайти в «Свойства» локального диска (для этого нужно правой кнопкой мыши кликнуть по любому из дисков систему и выбрать этот пункт) и запустить средство очистки операционной системы. После окончания сканирования у вас будет возможность выбрать нужные пункты для удаления. Кроме того, можно удалить установленные на ваш ПК программы при помощи вкладки «Дополнительно».
  1. Очистка корзины. Для этого можно ввести команду shell:RecycleBinFolder либо перейти в «Корзину» через «Проводник» и удалить всё вручную. Также нужно понимать, что после очистки «Корзины» файлы с компьютера исчезают навсегда.
  1. Очистка временной папки операционной системы и локального пользователя. Чтобы её очистить, придётся включить показ скрытых файлов и папок. Далее необходимо будет найти папку Temp в папке Windows на системном диске. Существует также скрытая временная папка локального пользователя. Находится она по умолчанию здесь: C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Temp.
Как безопасно очистить ваш компьютер на Windows от ненужных файлов
  1. Удаление файла спящего режима или гибернации. Это способ поможет, если вы не пользуетесь спящим режимом. Для удаления файла hiberfil.sys необходимо использовать команду powercfg.exe /hibernate off.
  1. Удаление содержимого папки обновления системы. Каждый раз при установке обновления система создаёт специальную точку восстановления. Это даёт возможность при ошибке или поломке вернуться к предыдущему состоянию. Но такие точки восстановления могут занимать дополнительное место. Чтобы их найти, нужно зайти в «Панель управления», а затем - во вкладку «Архивация и восстановление». Вообще по умолчанию нужную папку можно найти в SoftwareDistribution.
  1. Удаление файлов из папки Download и временных файлов браузера. Например, в Google Chrome для этого нужно щёлкнуть по кнопке с тремя вертикальными точками и перейти в «Настройки и управление». Далее следует выбрать «Дополнительные инструменты», «Удаление данных о просмотренных страницах». Помимо этого, вы можете очистить папку, в которую загружаются скачанные файлы.
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