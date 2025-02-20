Как будет тянуть игры в 2025 г. компьютер с 8 ГБ оперативной памяти

Разницы между ним и сборкой с 16 ГБ почти не было

В одном из выпусков на YouTube-канале RandomGaminginHD продемонстрировали, как идут игры со сборками с 8 и 16 ГБ ОЗУ.