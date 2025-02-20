Как будет тянуть игры в 2025 г. компьютер с 8 ГБ оперативной памяти

Как будет тянуть игры в 2025 г. компьютер с 8 ГБ оперативной памятиРазницы между ним и сборкой с 16 ГБ почти не было
Тестовый стенд состоял из процессора Intel Core i5−12400F, видеокарты Nvidia RTX 3050 8GB, оперативной памяти 8GB 2400 MHz DDR4 (2×4)/16GB 2400 MHz DDR4 (2×8). Игры запускались в Full HD.
Kingdom Come Deliverance 2 тестировалась с пресетом Medium. Средняя частота кадров находилась на уровне 66 к/с в обоих случаях.
Spider-Man 2 шла тоже на средних настройках графики. В среднем удалось получить в этой игре 56 к/с с 8 ГБ ОЗУ и 57 к/с с 16 ГБ ОЗУ.
Stalker 2 запускалась с низким пресетом. Средний FPS здесь равнялся 46 к/с (8 ГБ) и 47 к/с (16 ГБ).
В игре Indiana Jones and the Great Circle с графикой Medium средняя производительность составляла 63 к/с (8 ГБ) и 62 к/с (16 ГБ).
Call of Duty Black Ops 6 запускалась с пресетом Balanced. Средняя частота кадров здесь находилась в районе 67 к/с (8 ГБ) и 72 к/с (16 ГБ).
Cyberpunk 2077 тестировалась на настройках графики Medium. В среднем удалось получить в этой игре 70 к/с (8 ГБ) и 72 к/с (16 ГБ).
Вывод
В целом, как оказалось, модули на 8 и 16 ГБ оперативной памяти запускали игры практически одинаково. Но больший объём ОЗУ позволяет работать с большим количеством программ и выполнять больше задач одновременно.