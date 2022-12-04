Как идут игры на флагманской видеокарте 2008 года: тест GTX 280 четырнадцать лет спустя

В выпуске на YouTube-канале zWORMz Gaming протестировали в 12 современных игровых проектах старую видеокарту GTX 280. Игры запускались в 720p либо в 1080p. Среди проектов были GTA 5, GTA IV, CS:GO, Dota 2, Far Cry 3, Battlefield 4, Skyrim, Left 4 Dead 2, Minecraft, ARK Survival Evolved, Call Of Duty Black Ops II, Crysis.

В GTA 5 на настройках Normal в 1080p средний FPS находился на уровне 39 к/с.

GTA IV запускалась с высоким пресетом в 1080p. Средняя частота кадров в данном случае равнялась 28 к/с.

В CS:GO удалось на низких настройках графики в 1080p получить в среднем 108 к/с.

Dota 2 шла со средним пресетом в разрешении 1080p. Средняя производительность в этой игре находилась в районе 68 к/с.

Игра Far Cry 3 запускалась на настройках Medium в 1080p. В среднем частота кадров в ней равнялась 46 к/с.

В Battlefield 4 средний FPS с пресетом Medium составил 40 к/с. В 720p удалось получить в среднем 61 к/с.