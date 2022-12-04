Как идут игры на флагманской видеокарте 2008 года: тест GTX 280 четырнадцать лет спустя

Как идут игры на флагманской видеокарте 2008 года: тест GTX 280 четырнадцать лет спустяПроверили эту видеокарту в 12 популярных проектах
Эксперты YouTube-канала zWORMz Gaming выяснили, какого среднего FPS стоит ожидать при использовании GTX 280 с Intel Core i7-4770K. Для этого они протестировали сборку в 12 современных играх.
Фото: zWORMz Gaming
В выпуске на YouTube-канале zWORMz Gaming протестировали в 12 современных игровых проектах старую видеокарту GTX 280. Игры запускались в 720p либо в 1080p. Среди проектов были GTA 5, GTA IV, CS:GO, Dota 2, Far Cry 3, Battlefield 4, Skyrim, Left 4 Dead 2, Minecraft, ARK Survival Evolved, Call Of Duty Black Ops II, Crysis.
В GTA 5 на настройках Normal в 1080p средний FPS находился на уровне 39 к/с.
GTA IV запускалась с высоким пресетом в 1080p. Средняя частота кадров в данном случае равнялась 28 к/с.
В CS:GO удалось на низких настройках графики в 1080p получить в среднем 108 к/с.
Dota 2 шла со средним пресетом в разрешении 1080p. Средняя производительность в этой игре находилась в районе 68 к/с.
Игра Far Cry 3 запускалась на настройках Medium в 1080p. В среднем частота кадров в ней равнялась 46 к/с.
В Battlefield 4 средний FPS с пресетом Medium составил 40 к/с. В 720p удалось получить в среднем 61 к/с.
Skyrim запускался с пресетом High и разрешением 1080p. Средняя частота кадров в игре равнялась 59 к/с.
В Left 4 Dead 2 тоже на высоких настройках в 1080p производительность достигает 200 к/с. В среднем же FPS оказался равен 141 к/с.
Minecraft идёт с высоким пресетом в 1080p. Средняя производительность в этом случае составила около 145 к/с.
ARK Survival Evolved шла на низких настройках графики в 720p. Средняя производительность здесь находилась в районе 35 к/с.
В Call Of Duty Black Ops II с пресетом Custom в 1080p удалось в среднем получить 90 к/с.
Crysis запускалась с пресетом High и в 1080p. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 41 к/с.
Вывод
Конечно, для современных игр GTX 280 уже не подойдёт. Тем не менее если вы всё-таки захотите поиграть с этой видеокартой, то можете в среднем в 1080p ожидать средней частоты кадров в районе 73 к/с, в 720p - 48 к/с.
Характеристики игрового компьютера:
- процессор Intel Core i7-4770K;
- видеокарта Nvidia GeForce GTX 280 1GB GDDR3;
- оперативная память 16GB DDR3 1600MHz (2x8GB);
- операционная система Windows 10 Pro;
- SSD Crucial MX500 1TB;
- материнская плата Asus Z87M G30AB;
- блок питания Seasonic 650W GC 80+ Gold.