Как изменились 4-ядерные процессоры Intel: сравнение i7-4770, i3-10100 и i3-12100

Как изменились 4-ядерные процессоры Intel: сравнение i7-4770, i3-10100 и i3-12100Велика ли между ними разница?
Эксперт YouTube-канала «Хороший выбор!» протестировал в современных играх бюджетные процессоры Intel Core i7-4770, i3-10100 и i3-12100F.
В выпуске на YouTube-канале «Хороший выбор!» ведущий проверил в играх три бюджетных процессора разных поколений. Это Intel i7-4770, i3-10100 и i3-12100F. Стоят они сейчас примерно одинаково, особенно на «Авито».
Всего проводилось тестирование в два раунда. В первом производительность рассматривалась с видеокартой GTX 1660 в 1080p. Во втором раунде в сборках стояла уже гораздо более мощная RTX 4070 Ti 12 ГБ, а игры запускались с разгоном. Оперативная память с i7-4770 стояла 2х8 ГБ DDR3 1600 МГц, с i3-10100 - 2x8 ГБ DDR4 2600 МГц, с i3-12100F - 2х8 ГБ DDR4 3200 МГц.
Практически во всех играх в первом раунде процессоры вели себя почти одинаково. Разница заметна была только в CS:GO (низкий пресет; у 12100F частота кадров во время игры не опускалась ниже 300 к/с, чуть хуже вёл себя i7-4770 - в среднем около 300 к/с, между ними был i3-10100 с примерно 280-290 к/с), Cyberpunk 2077 (средний пресет; больше всего у 12100F - около 60 к/с, несильно отстаёт от него i3-10100 с 50-55 к/с, на последнем месте i7-4770 с 30-40 к/с; в помещении во всех трёх случаях FPS был выше 70 к/с, однако на i7-4770 случились заметные лаги), Spider-Man (средний пресет; у 12100F - от 60 до 75 к/с, у 4770 - от 43 до 60 к/с, у 10100 - от 58 до 65 к/с).
В современных играх в 1080p с GTX 1660 процессор i7-4770 ведёт себя лучше, чем i5-4670, но у него бывали заметные перепады частоты кадров. Тяжелее всего этому процессору дался Cyberpunk. Если говорить о разнице между 12100F и 10100, то 12100F мощнее, но конкретно с видеокартой GTX 1660 разницу между ними будет сложно заметить.
Далее - о результатах тестирования с RTX 4070 Ti.
В Odyssey с самым высоким пресетом процессор 12100F сразу же сильно отрывается от остальных. Средняя частота кадров у него выше на 20-30 кадров (у 10100 и 4770 производительность находилась в районе 60 к/с).
В CS:GO с очень низким пресетом у 4770 особо ничего не изменилось. Минимальная частота кадров точно так же находилась в районе 180 к/с, максимальный - выше 300. Получше с просадками было у 10100, и в среднем у него производительность находилась на уровне 220-260 к/с. В то же время 12100F выдаёт уже в районе 400 к/с с просадками до 360 к/с.
В Cyberpunk 2077 в закрытом помещении процессоры идут по возрастающей. У 4770 - от 50 до 60 к/с, у 10100 - от 60 до 70 к/с, у 12100F - от 70 до 80 к/с. Та же тенденция сохраняется в игре на улице.
Far Cry 5 шла на максимальных настройках графики. В этой игре 4770 и 10100 набирают меньше 100 к/с в среднем, а 12100F с лёгкостью выдаёт 120-130 к/с.
В Spider-Man на очень высоких настройках используются лучи. Поэтому в этой игре повышается зависимость от видеокарты. Тем не менее на 4770 производительность равнялась 28-30 к/с, на 10100 - 30-40 к/с, на 12100 - 50-60 к/с.
Вывод
Процессор i7-4770 во всех играх показывает себя очень хорошо. Во всех случаях он ведёт себя намного стабильнее, чем i5 или i3 того же поколения. Однако покупать сейчас ведущий его не рекомендует: слишком много за него просят, к тому же матплата для него тоже стоит недёшево. Этот вариант апгрейда подойдёт, если у вас уже есть Pentium или i3. Проще взять 10100, который можно потом поменять на i5 или i7. Ещё лучше будет приобрести 12100, но он сам выйдёт ещё дороже предыдущих. К тому же с видеокартами 1660, 2060 и 3050 разницы между ним и 10100 в производительности вам будет сложно заметить.