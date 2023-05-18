Как изменились 4-ядерные процессоры Intel: сравнение i7-4770, i3-10100 и i3-12100

В выпуске на YouTube-канале «Хороший выбор!» ведущий проверил в играх три бюджетных процессора разных поколений. Это Intel i7-4770, i3-10100 и i3-12100F. Стоят они сейчас примерно одинаково, особенно на «Авито».

Всего проводилось тестирование в два раунда. В первом производительность рассматривалась с видеокартой GTX 1660 в 1080p. Во втором раунде в сборках стояла уже гораздо более мощная RTX 4070 Ti 12 ГБ, а игры запускались с разгоном. Оперативная память с i7-4770 стояла 2х8 ГБ DDR3 1600 МГц, с i3-10100 - 2x8 ГБ DDR4 2600 МГц, с i3-12100F - 2х8 ГБ DDR4 3200 МГц.

Практически во всех играх в первом раунде процессоры вели себя почти одинаково. Разница заметна была только в CS:GO (низкий пресет; у 12100F частота кадров во время игры не опускалась ниже 300 к/с, чуть хуже вёл себя i7-4770 - в среднем около 300 к/с, между ними был i3-10100 с примерно 280-290 к/с), Cyberpunk 2077 (средний пресет; больше всего у 12100F - около 60 к/с, несильно отстаёт от него i3-10100 с 50-55 к/с, на последнем месте i7-4770 с 30-40 к/с; в помещении во всех трёх случаях FPS был выше 70 к/с, однако на i7-4770 случились заметные лаги), Spider-Man (средний пресет; у 12100F - от 60 до 75 к/с, у 4770 - от 43 до 60 к/с, у 10100 - от 58 до 65 к/с).

В современных играх в 1080p с GTX 1660 процессор i7-4770 ведёт себя лучше, чем i5-4670, но у него бывали заметные перепады частоты кадров. Тяжелее всего этому процессору дался Cyberpunk. Если говорить о разнице между 12100F и 10100, то 12100F мощнее, но конкретно с видеокартой GTX 1660 разницу между ними будет сложно заметить.