Как можно использовать старые SSD и HHD: пять вариантов

HHD и SSD могут служить довольно долго. Однако со временем всё равно объёма памяти, который они предлагают, начинает не хватать. Однако даже в этом случае им можно найти применение. К примеру, использовать SATA SSD объёмом 120 ГБ и HHD объёмом 250-500 ГБ можно следующими пятью способами.

SSD как буфер для браузеров, загрузок и файла подкачки. Довольно удобно скачивать все документы на SSD. Для этого нужно перенести туда папку «Загрузки». Также можно туда же перенести и файл подкачки.