Как можно использовать старые SSD и HHD: пять вариантов

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Как можно использовать старые SSD и HHD: пять вариантовИх перечисляет пользователь Overclockers
Бывает, что после апгрейда остаются ненужные SSD- и HHD-накопители. Но всё же, считает автор статьи, им можно найти применение. О пяти таких способах - в материале.
HHD и SSD могут служить довольно долго. Однако со временем всё равно объёма памяти, который они предлагают, начинает не хватать. Однако даже в этом случае им можно найти применение. К примеру, использовать SATA SSD объёмом 120 ГБ и HHD объёмом 250-500 ГБ можно следующими пятью способами.
- SSD как буфер для браузеров, загрузок и файла подкачки. Довольно удобно скачивать все документы на SSD. Для этого нужно перенести туда папку «Загрузки». Также можно туда же перенести и файл подкачки.
- SSD как накопитель для второй ОС. Можно взять для этого Windows 10, 11 или Linux.
- SSD как быстрый и надёжный внешний накопитель. К примеру, подобный вариант подойдёт для установки на внешний корпус AgeStar 3UB2A8-6G. Хоть этот накопитель и будет небольшой по объёму, работать он будет довольно быстро. Более того, на подобное устройство можно даже установить Windows.
- HDD 3.5" - как переносной. Для этого нужен внешний корпус типа AgeStar 3UB3O8. Тогда на накопитель можно будет скачать необходимые фильмы, фото и т.п.
- HDD для резервного копирования данных внутри компьютера. Если HHD несколько, то можно использовать систему управления жёсткими дисками вроде JEYI i Control-8. Необходимо сначала включить диски, затем сохранить на них нужные данные, после этого - отключить. Кроме того, подобное устройство позволяет использовать один компьютер двумя пользователями, причём независимо друг от друга.
Источник: Overclockers