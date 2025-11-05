Как ноутбук на RTX 5050 тянет игры осенью 2025 г.

Характеристики ноутбука Lenovo LOQ 15- 83JG008NIN: процессор AMD Ryzen 7 250 | 8cores 16threads | up to 5.1Ghz, оперативная память 24GB DDR5 5600Mhz Single Channel, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, TGP 100W, дисплей 15.6" FHD (1920x1080) IPS Technology | 144 Hz Refresh Rate | 100pct. sRGB |Brightness: 300Nits Anti-glare, накопитель 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, операционная система Windows 11.

Все игры тестировались в Full HD.

God Of War Ragnarok шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре составляла 82 к/с.

Horizon Forbidden West запускалась с пресетом Very High. В среднем удалось здесь получить 59 к/с.

В игре Hogwarts Legacy на настройках графики Ultra средняя производительность была на уровне 82 к/с.

Red Dead Redemption II тестировалась с пресетом Favor Qiality. Средний FPS в этой игре был в районе 68 к/с.

GTA V Enhanced шла с пресетом Very High RT, DLSS DLAA. Средняя частота кадров в ней равнялась 93 к/с.

Игра Counter Strike 2 запускалась с графикой Very High. В среднем здесь FPS составлял 150-160 к/с.

В COD Warzone с пресетом Extreme средняя производительность равнялась 73 к/с.