Как ноутбук с RTX 4050 тянет современные игры в Full HD

Как ноутбук с RTX 4050 тянет современные игры в Full HDЕго протестировали в 22 проектах
На YouTube-канале PC Support & Gaming Test выяснили, какие результаты может показать в играх Acer Predator Helios Neo 16.
Assassin's Creed Mirage запускалась с ультра-высокими настройками и DLSS Off. В среднем в ней удалось достичь 73 к/с, максимум - 75 к/с, минимум - 67 к/с.
Counter-Strike 2 шла с пресетом Medium, FSR Off. Средний FPS в ней составил 310 к/с, максимальный - 341 к/с, минимальный - 270 к/с.
В Forza Horizon 5 на ультра-настройках с RT On и DLSS Off средняя частота кадров находилась на уровне 91 к/с, максимальная - 104 к/с, минимальная - 84 к/с.
Cyberpunk 2077 шла тоже с ультра-пресетом, но с RT Off и DLSS Off. В среднем в этой игре производительность находилась в районе 63 к/с, максимальная - в пределах 68 к/с, минимальная - 53 к/с.
Assassin's Creed Valhalla запускалась на ультра-настройках с DLSS Off. Средние показатели производительность в ней равнялись 79 к/с, максимальный FPS - 83 к/с, минимальный - 73 к/с.
Игра Battlefield 2042 тестировалась на настройках графики Ultra/High, с RT и DLSS Off. Средняя производительность в ней составила 85 к/с.
Эти и другие результаты тестирования - на видео ниже.
Вывод
Во всех современных играх в целом в Full HD вы можете ожидать на ноутбуке с RTX 4050 6 ГБ около 106 к/с в среднем.
Характеристики ноутбука Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71:
- процессор Intel Core i5 13th Gen 13500HX (P-Cores:- 6, E-Cores:- 8);
- оперативная память 16GB DDR5 4800 MHz Dual Channel (Upgradable Upto 32GB);
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 (TGP:- 140W);
- накопитель 512GB SSD;
- дисплей 16" WUXGA 1920×1200 165Hz Refresh Rate;
- операционная система Windows 11.