Как ноутбук с RTX 4050 тянет современные игры в Full HD

Assassin's Creed Mirage запускалась с ультра-высокими настройками и DLSS Off. В среднем в ней удалось достичь 73 к/с, максимум - 75 к/с, минимум - 67 к/с.

Counter-Strike 2 шла с пресетом Medium, FSR Off. Средний FPS в ней составил 310 к/с, максимальный - 341 к/с, минимальный - 270 к/с.

В Forza Horizon 5 на ультра-настройках с RT On и DLSS Off средняя частота кадров находилась на уровне 91 к/с, максимальная - 104 к/с, минимальная - 84 к/с.

Cyberpunk 2077 шла тоже с ультра-пресетом, но с RT Off и DLSS Off. В среднем в этой игре производительность находилась в районе 63 к/с, максимальная - в пределах 68 к/с, минимальная - 53 к/с.

Assassin's Creed Valhalla запускалась на ультра-настройках с DLSS Off. Средние показатели производительность в ней равнялись 79 к/с, максимальный FPS - 83 к/с, минимальный - 73 к/с.

Игра Battlefield 2042 тестировалась на настройках графики Ultra/High, с RT и DLSS Off. Средняя производительность в ней составила 85 к/с.