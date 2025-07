Как отличается быстродействие RTX 4050 в дешёвых, средних и дорогих ноутбуках

Ghost of Tsushima запускалась с высоким пресетом. Средний FPS находился в этой игре в районе 54 к/с (75 Вт), 62 к/с (95 Вт), 63 к/с (140 Вт).

Игра Marvel's Spiderman 2 тестировалась с графикой High. В среднем здесь удалось получить 41 к/с (75 Вт), 45 к/с (95 Вт) и 50 к/с (140 Вт).

В Red Dead Redemption II на настройках графики Favor средняя частота кадров составляла 55 к/с (75 Вт), 61 к/с (95 Вт) и 67 к/с (140 Вт).

The Last of US II Remastered шла с графикой High и средним FPS 44 к/с (75 Вт), 55 к/с (95 Вт), 55 к/с (140 Вт).

В игре Cyberpunk Phantom Liberty с ультра-пресетом удалось достичь в среднем 45 к/с (75 Вт), 48 к/с (95 Вт) и 52 к/с (140 Вт).

Вывод

По среднему FPS разница между HP VICTUS (75 Вт) и Lenovo LOQ (95 Вт) составляет 14% (49 к/с и 56 к/с соответственно), а между первым и Colorful Evol P15 - 20% (49 к/с и 59 к/с соответственно).

Характеристики Lenovo LOQ 83GS003VIN:

Intel i5 12450HX | 8cores 12threads | up to 4.4Ghz; оперативная память 16GB DDR5 4800Mhz Dual Channel;

NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, TGP 95W; дисплей 15.6" FHD (1920x1080) IPS Technology | 144 Hz Refresh Rate | 100pct. sRGB |Brightness: 300Nits Anti-glare;

512GB NVMe M.2 SSD (Expandable upto 1TB); операционная система Windows 11.

Характеристики HP VICTUS 15-fa1279TX:

Intel i5 13420H | 8cores 12threads | up to 4.2Ghz; оперативная память 16GB DDR4 3200Mhz dual channel ;

NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, TGP 75W; дисплей 15.6" FHD display, featuring a rapid 144Hz refresh rate, anti-glare screen, and 9ms response time;

512GB PCIe Gen4 NVMe SSD; операционная система Windows 11.

Характеристики Colorful Evol P15 23-HE55D16512A-G-IND: