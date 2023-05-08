Как отличается скорость работы новых Ryzen 7000 в Windows 11 и Windows 10

В игре A Plague Tale Requiem в 1440p средняя частота кадров составила 169 к/с (с Windows 11) и 164 к/с (с Windows 10), в 4К - 83 и 86 к/с соответственно. Запускались все игры, в том числе эта, на ультра-настройках графики.

Forza Horizon 5 запускалась в 1440p в среднем со 165 к/с (W11) и 160 к/с (W10). В 4К эти значения составляли 121 к/с в обоих случаях.

Call of Duty Modern Warfare II шла в 1440p со средней частотой кадров 303 к/с и 310 к/с (с Windows 11 и 10 соответственно), в 4К - со 190 и 194 к/с.

Игра Dying Light 2 шла со средней производительностью в 1440p - 157 к/с и 154 к/с (Windows 11 и 10), в 4К - 105 к/с и 88 к/с соответственно.

Hitman III запускалась в разрешении 1440p со средним FPS в районе 209 к/с (Windows 11) и 214 к/с (Windows 10), в 4К - со 165 к/с и 168 к/с.

В Cyberpunk 2077 средняя производительность составляла в 1440p - 143 к/с (W11) и 141 к/с (W10), в 4К - 74 к/с.

Call of Duty Warzone 2.0 в 1440p в среднем шла с 236 к/с (Windows 11) и 229 к/с (Windows 10), в 4К - со 178 и 176 к/с соответственно.