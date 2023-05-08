Как отличается скорость работы новых Ryzen 7000 в Windows 11 и Windows 10

Как отличается скорость работы новых Ryzen 7000 в Windows 11 и Windows 10Сравнили сборки в разрешении 1440p и 4К
Эксперты YouTube-канала TheSpyHood протестировали в современных играх процессор Ryzen 9 7950X3D и видеокарту Radeon RX 7900 XTX с Windows 10 и Windows 11. Какая версия операционной системы всё-таки будет лучше?
В игре A Plague Tale Requiem в 1440p средняя частота кадров составила 169 к/с (с Windows 11) и 164 к/с (с Windows 10), в 4К - 83 и 86 к/с соответственно. Запускались все игры, в том числе эта, на ультра-настройках графики.
Forza Horizon 5 запускалась в 1440p в среднем со 165 к/с (W11) и 160 к/с (W10). В 4К эти значения составляли 121 к/с в обоих случаях.
Call of Duty Modern Warfare II шла в 1440p со средней частотой кадров 303 к/с и 310 к/с (с Windows 11 и 10 соответственно), в 4К - со 190 и 194 к/с.
Игра Dying Light 2 шла со средней производительностью в 1440p - 157 к/с и 154 к/с (Windows 11 и 10), в 4К - 105 к/с и 88 к/с соответственно.
Hitman III запускалась в разрешении 1440p со средним FPS в районе 209 к/с (Windows 11) и 214 к/с (Windows 10), в 4К - со 165 к/с и 168 к/с.
В Cyberpunk 2077 средняя производительность составляла в 1440p - 143 к/с (W11) и 141 к/с (W10), в 4К - 74 к/с.
Call of Duty Warzone 2.0 в 1440p в среднем шла с 236 к/с (Windows 11) и 229 к/с (Windows 10), в 4К - со 178 и 176 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn запускалась в 1440p со средней частотой кадров 213 к/с и 209 к/с (с Windows 11 и 10 соответственно), в 4К - со 125 к/с и 123 к/с.
Assassin's Creed Valhalla шла в разрешении 1440p со средним FPS 181 к/с (Windows 11) и 187 к/с (Windows 10), в 4К - со 122 и 124 к/с соответственно.
В Red Dead Redemption II средняя производительность составила в 1440p - 166 к/с и 169 к/с (с W11 и W10), в 4К - 118 к/с и 116 к/с.
Far Cry 6 запускалась в 1440p в среднем со 197 к/с (W11) и 192 к/с (W10), а в 4К - со 156 к/с и 155 к/с соответственно.
Spider-Man Miles Morales шла в 1440p со 170 к/с (Windows 11) и 166 к/с (Windows 10), в 4К - со 129 к/с в обоих случаях.
Metro Exodus запускалась в разрешении 1440p со средней частотой кадров 239 к/с и 234 к/с (W11 и W10), в разрешении 4К - со 149 и 146 к/с соответственно.
В Days Gone в 1440p в среднем удалось получить 198 к/с (с Windows 11) и 196 к/с (с Windows 10), в 4К - 128 к/с и 130 к/с.
Вывод
В целом в большинстве случаев разница между Windows 10 и Windows 11 была незначительной. В 1440p и в 4К она составляла 0,5% (в 1440p - 196 к/с с Windows 11 и 195 к/с с Windows 10; в 4К - 132 к/с и 131 к/с соответственно).
Характеристики сборок:
- процессор AMD Ryzen 9 7950X3D (Asus ROG Crosshair X670E HERO);
- видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4x16GB DDR5 6000MHz;
- операционная система Windows 11 (22H2)/Windows 10 (22H2).