Как отличается скорость в играх на компьютерах с памятью DDR4 и DDR5

Автор Random Benchmark протестировал три компьютерные сборки на Windows 10 и 11 в 16 современных игровых проектах. Одна из них включала процессор AMD Ryzen 5 5600x, оставшиеся две были основаны на Intel Core i5 12600k. Вместе с тем Core i5 12600k устанавливался с памятью DDR4 и DDR5. Среди запущенных в ходе тестов игр - Forza Horizon 5, Age of Empires IV, Call of Duty Warzone, CSGO, Cyberpunk 2077, Days Gone, Death Stranding, F1 2021, Far Cry 6, Fortnite DX11, Fortnite Performance, Horizon Zero Dawn, Microsoft Flight Simulator, PUBG Battlegrounds, Red Dead Redemption 2, Shadow of The Tomb Raider, Watch Dogs Legion.

В Forza Horizon 5 на Windows 10 по производительности лучшие результаты показал Core i5 12600k с DDR4: 177 к/с в среднем и 132 к/с в редких событиях. Чуть хуже значения - у того же процессора, но с DDR5: 174 к/с в среднем и 129 к/с в редких событиях. Что касается конфигурации с Ryzen 5 5600x, то проседания кадров в редких событиях на ней были заметнее (114 к/с), но вот по среднему быстродействию (165 к/с) она особо не отличалась от конкурентов на базе Intel.

Если говорить о Windows 11, то у Core i5 12600k значения практически не изменились (177 к/с (DDR4), 175 к/с (DDR5) в среднем и 132 к/с (DDR4), 128 к/с (DDR5) в редких событиях), как и у Ryzen 5 5600x (166 к/с в среднем и 118 к/с в редких событиях).

Age of Empires IV лучше всего пошла на Core i5 12600k с DDR4 как на Windows 10, так и на Windows 11: 143 к/с в среднем, 115 к/с в редких событиях и 143 к/с в среднем, 124 к/с в редких событиях соответственно. В то же время разница между DDR5 и DDR4 составила примерно 10 к/с: 130 к/с в среднем, 108 к/с в редких событиях (Windows 10) и 131 к/с в среднем, 116 к/с в редких событиях (Windows 11).

А вот в Call of Duty Warzone разница между DDR4 и DD5 составляла уже более 10 к/с. Как и до этого, лидировал процессор Core i5 12600k с DDR4: он демонстрировал значения 173 к/с в среднем, 102 к/с в редких событиях (Windows 10) и 175 к/с в среднем, 109 к/с в редких событиях (Windows 11). У Core i5 12600k с DDR5 оказалось 160 к/с и 164 к/с в среднем, 86 к/с и 89 к/с в очень редких событиях на Windows 10 и 11 соответственно. Ниже всего частота кадров у Ryzen 5 5600x: 151 к/с и 158 к/с в среднем, 97 к/с и 101 к/с в редких событиях (Windows 10 и Windows 11).

В CSGO на Windows 11 вперёд вырывается уже Ryzen 5 5600x со средним числом кадров 325 к/с, а также 219 к/с - в редких событиях. На Windows 11 эта сборка заняла второе место - после Core i5 12600k (DDR4): 326 к/с в среднем, 216 к/с в редких событиях. Разница между двумя вариантами памяти здесь составляет 22 к/с (Windows 10, DDR4 - 333 к/с в среднем, DDR5 - 311 к/с) и 8 к/с (Windows 11, DDR4 - 311 к/с в среднем, DDR5 - 303 к/с).

С Cyberpunk 2077 снова лучше справляется сборка с Core i5 12600k (DDR4). Правда, на Windows 10 и 11 среднее число кадров было у неё одинаковым - 124 к/с, в то время как у Core i5 12600k (DDR5) оно сначала составляло 122 к/с, а с переходом на Windows 11 - 124 к/с. В редких событиях разница тоже была всего лишь 2-3 к/с: 96 к/с и 93 к/с (Windows 10), 95 к/с и 97 к/с (Windows 11). У Ryzen в среднем при переходе с 10-й на 11-ю версию Windows значение изменилось на 1 к/с: с 117 до 118, а в редких событиях - на 2 к/с: с 86 до 88 к/с.

Days Gone тоже лучше идёт с DDR4: значения средней производительности в этом случае равняются 167 к/с и 165 к/с, в редких событиях - 109 к/с и 104 к/с (Windows 10 и Windows 11). Что касается DDR5, то она отстаёт на 10-12 к/с в среднем от DDR4: 155 к/с (Windows 10 и 11) - среднее значение, 97 и 99 к/с (Windows 10 и 11) - в редких событиях. Ryzen демонстрирует следующие результаты в Windows 10 и 11: 154 к/с в среднем и 86 к/с в редких событиях.

В Death Stranding лучшие значения по производительности показывает сборка с AMD: 188 к/с и 192 к/с в среднем, 149 к/с и 153 к/с в редких событиях (Windows 10 и Windows 11). Между DDR4 и DD5 здесь разница оказывается в пользу DD5 - в районе 10-11 кадров в среднем: 172 к/с против 162 к/с (Windows 10, средние значения), 173 к/с против 162 к/с (Windows 11, средние значения). То же самое с F1 2021: на первом месте оказывается Ryzen. А вот далее идут DDR4 и DDR5 и значения с DDR4 выше: 304 к/с в среднем против 296 к/с на Windows 10 и 302 к/с против 296 к/с в среднем на Windows 11.

Продолжает лидировать DDR4 в Far Cry 6 со средней производительностью 149 к/с и 155 к/с против 138 к/с и 145 к/с (DD4 и DD5 на Windows 10 и 11). У Ryzen частота кадров в среднем держалась на обоих операционных системах в районе 137-138 к/с.