Как отличить поддельный SSD Kingston от оригинального

Первое, на что сразу же нужно обратить внимание, — это шрифты на коробке от SSD Kingston NV1. У оригинальной версии буквы N и V в «NV1» имеют закругление, а у подделки такого нет. А вот у «35х» и «500 GB» шрифт в оригинале необъёмный. То же самое касается цветов, их насыщенности.

На обратной стороне тоже используются в оригинале и подделке разные шрифты. Подробнее вы можете это увидеть ниже на изображениях.