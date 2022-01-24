Как перейти с Windows 10 на Windows 11 без необходимости переустановки всех игр и программ

Как перейти с Windows 10 на Windows 11 без необходимости переустановки всех игр и программРассказывает пользователь Overclockers
Прежде всего, автор отмечает, что использовал для эксперимента сборку на базе процессора Ryzen 5 1600 AF с материнской платой MSI B450-A PRO MAX. Перед этим всегда важно проверить совместимость конфигурации с Windows 11. Помочь может в данном случае программа Windows 11 PC Health Check (необходимо нажать в ней «Проверить сейчас»). Также нужно перед проверкой включить модуль TPM 2.0 в BIOS (раздел Settings - Security - Trusted Computing).
Вместе с тем обновиться сразу же у пользователя не получилось. В «Центре обновления Windows» не было вариантов «Обновиться» и т.п. Предлагалась лишь ссылка «Проверка требований к оборудованию», а после нажатия на неё автор оказывался на сайте Microsoft, где было сообщение «Мы работаем над этим».
Поэтому автор перешёл ко второму варианту обновления до Windows 11. Он заключался в скачивании приложения «Помощник по установке Windows 11» на официальном сайте Microsoft. Перед запуском также пользователь установил на компьютер утилиты freeshooter и HWiNFO, чтобы быть уверенным в том, что программы и игры не будут затронуты обновлением.
После установки программ автор запустил «Помощник по установке Windows 11». Далее необходимо просто следовать указаниям, которые появляются.
Устанавливается всё очень быстро, причём в процессе установки можно пользоваться компьютером. В конце предлагается перезагрузить ПК, а затем ещё в течение нескольких минут всё обновляется.
В итоге обои рабочего стола исчезли, но при этом все файлы остались на месте. В сведениях о системе уже указана самая последняя версия Windows 11.
Все программы, которые были установлены на Windows 10, в результате корректно запускаются. Найти эти программы можно также в «Приложениях и возможностях». Файлы пользователя, настройки «Проводника» остались такими, какими были.
Более того, в меню «Пуск» сохранились и старые ярлыки, и недавние документы.
Кроме этого, удалось сохранить особые настройки Windows 10, реализуемые в реестре. К примеру, это старое средство просмотра фотографий Windows.
То же самое касается настроек Microsoft Defender.
Автор заключает, что его способ обновления в результате оказался довольно быстрым и эффективным. Единственное - «слетели» обои рабочего стола, но это легко исправить. Все остальные программы и настройки остались на месте. В то же время сохранение после обновления до Windows 11 даже настроек, сделанных через реестр, говорит о том, что «под капотом» у новой версии - Windows 10 с изменённым интерфейсом.