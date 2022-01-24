Как перейти с Windows 10 на Windows 11 без необходимости переустановки всех игр и программ

Прежде всего, автор отмечает, что использовал для эксперимента сборку на базе процессора Ryzen 5 1600 AF с материнской платой MSI B450-A PRO MAX. Перед этим всегда важно проверить совместимость конфигурации с Windows 11. Помочь может в данном случае программа Windows 11 PC Health Check (необходимо нажать в ней «Проверить сейчас»). Также нужно перед проверкой включить модуль TPM 2.0 в BIOS (раздел Settings - Security - Trusted Computing).

Вместе с тем обновиться сразу же у пользователя не получилось. В «Центре обновления Windows» не было вариантов «Обновиться» и т.п. Предлагалась лишь ссылка «Проверка требований к оборудованию», а после нажатия на неё автор оказывался на сайте Microsoft, где было сообщение «Мы работаем над этим».

Поэтому автор перешёл ко второму варианту обновления до Windows 11. Он заключался в скачивании приложения «Помощник по установке Windows 11» на официальном сайте Microsoft. Перед запуском также пользователь установил на компьютер утилиты freeshooter и HWiNFO, чтобы быть уверенным в том, что программы и игры не будут затронуты обновлением.