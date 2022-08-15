Как понять, можно ли улучшить комп недорого или смысла нет и проще взять новый

Второй совет - нужно довести объём оперативной памяти в компьютере до 16 ГБ. Если говорить о частоте ОЗУ, то здесь уже всё зависит от материнской платы. Если разгон памяти поддерживается, то есть смысл брать модули памяти DDR3 1866 МГц, если не поддерживается, то необходимо выбирать максимум, с которым могут работать процессор и матплата (обычно - 1333 либо 1600 МГц).

Если говорить об улучшении AM3+, то нужно понимать, что процессоры вроде FX 8300 с частотами выше 4 ГГц сильно греются и даже в стоке имеют 125 Вт. Поэтому к нему нужно будет купить недорогую башню с несколькими теплотрубками. Из видеокарт оптимальнее всего брать GTX 1650 или RX 6500 XT (последняя причём обойдётся дешевле, и её можно заказать из Китая).

Ранние версии процессоров Intel на LGA 1156, LGA 1155 и LGA 1150 не особо сильно отличаются по производительности. Поэтому их можно улучшить одним способом: при помощи покупки мощного процессора Xeon и доведения объёма оперативной памяти до 16 ГБ. Под LGA 1156 подойдут Zeon X3440 и Zeon X3470. Однако эта платформа поддерживает лишь PCIe 2.0. Выбор видеокарты зависит от того, планируете ли вы разгонять ПК. Если нет, то берите графический ускоритель уровня GTX 1650, а если да, то RTX 3050.

С LGA 1155 ситуация немного другая. Если вы собираетесь брать видеокарту типа GTX 1060, то можно купить также процессор E3-1270. Если же вы будете покупать RTX 3050, то стоит приобрести к ней E3-1230 V2.

Под LGA 1150 оптимальным вариантом станет E3-1240 V3. Из видеокарт - RX 6500 XT либо RTX 3050.

Для современных платформ AM4 нужно добиваться 16 ГБ ОЗУ. Если говорить о частоте, то при отсутствии поддержки разгона чипсетом стоит взять возможный максимум (обычно - 2400-3200 МГц), с поддержкой разгона - с 3600-3800 МГц. Производить апгрейд имеет смысл пользователям Ryzen 1000 и 2000 с 4 и 6 ядрами. Из процессоров стоит брать Ryzen 5 3600 или Ryzen 5 5600X, из видеокарт - минимум RTX 3050 (для Ryzen 5 3600 логичным пределом станет RTX 3060, 3060 Ti, RX 6600/XT, для Ryzen 5 5600X - RTX 3070/Ti, RX 6700/XT).

Для платформы LGA 1151 v1 подойдёт инженерный процессор i7-7700 ES (у него будет уровень i7-6700) и видеокарта RTX 3050. Есть и второй способ - модификация материнской платы и Bios для того, чтобы получить поддержку шести- и восьмиядерных процессоров на LGA 1151 (Coffee Lake). После этого вы сможете приобрести как минимум инженерный QNLW i7-8700 ES с видеокартой RTX 3060 или RX 6600. Оптимальным максимумом же может стать восьмиядерный инженерный i9-9900 ES. Если же у вас уже процессор на LGA 1151 v2, то лучше просто заменить его на какую-либо из моделей, названных выше, а предела по видеокартам здесь вообще нет.

Под LGA 1200 на AliExpress можно заказать шестиядерный i5-10500 ES (справится с видеокартой уровня RTX 3060 либо RX 6600).