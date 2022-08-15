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Как понять, можно ли улучшить комп недорого или смысла нет и проще взять новый

Объясняет эксперт
Допустим, мощности вашего компьютера перестало хватать на игры и рабочие программы. Решить эту проблему можно двумя способами: первый - провести апгрейд существующего ПК, второй - приобрести новый. Но как сделать правильный выбор?
Как понять, можно ли улучшить комп недорого или смысла нет и проще взять новый

Ведущий YouTube-канала «Мой Компьютер» рассказал, в каких случаях имеет смысл покупать новые запчасти для старого компьютера, а в каких проще приобрести новый комп.

Вообще далеко не все ПК имеет смысл улучшать. Если вы хотите, чтобы на вашем компьютере современные игры запускались с частотой кадров хотя бы в 30 к/с, то вам нужна поддержка SSE 4.2. Сюда включены процессоры Intel Core 1 (LGA 1156), 2, 3 (LGA 1155), 4, 5 (LGA 1150), 6, 7 (LGA 1151 v1) 8, 9 (LGA 1151 v2), 10, 11 (LGA 1200), 12 (LGA 1700) и AMD FX 4000-8000 (AM3+), Ryzen (AM4).

Также эксперт дал несколько общих советов по апгрейду компьютера. Прежде всего, нужно отказаться от жёстких дисков (HDD). Вообще самым оптимальным будет оставить жёсткий диск для игр, а для системы взять просто SSD на 100 ГБ. Но так как многие современные проекты уже требуют для запуска SSD, то лучше полностью отказаться от HDD.

Как понять, можно ли улучшить комп недорого или смысла нет и проще взять новый

Второй совет - нужно довести объём оперативной памяти в компьютере до 16 ГБ. Если говорить о частоте ОЗУ, то здесь уже всё зависит от материнской платы. Если разгон памяти поддерживается, то есть смысл брать модули памяти DDR3 1866 МГц, если не поддерживается, то необходимо выбирать максимум, с которым могут работать процессор и матплата (обычно - 1333 либо 1600 МГц).

Если говорить об улучшении AM3+, то нужно понимать, что процессоры вроде FX 8300 с частотами выше 4 ГГц сильно греются и даже в стоке имеют 125 Вт. Поэтому к нему нужно будет купить недорогую башню с несколькими теплотрубками. Из видеокарт оптимальнее всего брать GTX 1650 или RX 6500 XT (последняя причём обойдётся дешевле, и её можно заказать из Китая).

Ранние версии процессоров Intel на LGA 1156, LGA 1155 и LGA 1150 не особо сильно отличаются по производительности. Поэтому их можно улучшить одним способом: при помощи покупки мощного процессора Xeon и доведения объёма оперативной памяти до 16 ГБ. Под LGA 1156 подойдут Zeon X3440 и Zeon X3470. Однако эта платформа поддерживает лишь PCIe 2.0. Выбор видеокарты зависит от того, планируете ли вы разгонять ПК. Если нет, то берите графический ускоритель уровня GTX 1650, а если да, то RTX 3050.

С LGA 1155 ситуация немного другая. Если вы собираетесь брать видеокарту типа GTX 1060, то можно купить также процессор E3-1270. Если же вы будете покупать RTX 3050, то стоит приобрести к ней E3-1230 V2.

Под LGA 1150 оптимальным вариантом станет E3-1240 V3. Из видеокарт - RX 6500 XT либо RTX 3050.

Для современных платформ AM4 нужно добиваться 16 ГБ ОЗУ. Если говорить о частоте, то при отсутствии поддержки разгона чипсетом стоит взять возможный максимум (обычно - 2400-3200 МГц), с поддержкой разгона - с 3600-3800 МГц. Производить апгрейд имеет смысл пользователям Ryzen 1000 и 2000 с 4 и 6 ядрами. Из процессоров стоит брать Ryzen 5 3600 или Ryzen 5 5600X, из видеокарт - минимум RTX 3050 (для Ryzen 5 3600 логичным пределом станет RTX 3060, 3060 Ti, RX 6600/XT, для Ryzen 5 5600X - RTX 3070/Ti, RX 6700/XT).

Для платформы LGA 1151 v1 подойдёт инженерный процессор i7-7700 ES (у него будет уровень i7-6700) и видеокарта RTX 3050. Есть и второй способ - модификация материнской платы и Bios для того, чтобы получить поддержку шести- и восьмиядерных процессоров на LGA 1151 (Coffee Lake). После этого вы сможете приобрести как минимум инженерный QNLW i7-8700 ES с видеокартой RTX 3060 или RX 6600. Оптимальным максимумом же может стать восьмиядерный инженерный i9-9900 ES. Если же у вас уже процессор на LGA 1151 v2, то лучше просто заменить его на какую-либо из моделей, названных выше, а предела по видеокартам здесь вообще нет.

Под LGA 1200 на AliExpress можно заказать шестиядерный i5-10500 ES (справится с видеокартой уровня RTX 3060 либо RX 6600).

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