Как правильно настроить новое меню «Пуск» на Windows 11

Многим пользователям не понравилось новое расположение меню «Пуск» и его возможности. Чтобы решить эту проблему, специалист журнала PC Magazine предлагает два варианта: настроить параметры отображения приложений и меню либо установить программы, позволяющие вернуть старый внешний вид «Пуска».

В первом случае нужно открыть «Настройки», затем «Персонализация», после этого - раздел «Пуск». Здесь вы сможете включить или отключить показ недавно установленных приложений, часто используемых программ, недавно открытых элементов в меню «Пуск». Если все три пункта отключить, то в «Пуске» раздел «Рекомендуемые» будет пустым.

Кроме этого, если зайти далее в раздел «Папки», то можно выбрать, какие параметры будут видны на панели, расположенной внизу справа, рядом со значком аккумулятора (если у вас ноутбук).

Следующий момент - удаление и добавление закреплённых приложений. Нужно навести на приложение, нажать на него правой кнопкой мыши, выбрать «Убрать из Пуска». Теперь оно больше не будет показываться в меню «Пуск». Если же нужно что-то добавить из программ, но нужно выбрать в меню «Пуск» раздел «Все приложения», кликнуть точно так же правой кнопкой на нужное из них, а затем выбрать «Закрепить в Пуске».

Часто используемые приложения можно переместить в верхнюю часть «Пуска». Для этого нужно правой кнопкой мыши щёлкнуть по значку приложения и выбрать «Переместить наверх». Второй вариант - самостоятельно перетащить приложения на нужные места.

Ещё одна функция Windows 11 - возможность переместить кнопку «Пуска» из центра на прежнее место, то есть влево. Для этого нужно перейти через «Настройки» - «Персонализация» - «Панель задач». Затем необходимо изменить в «Выравнивании панели задач» пункт с Center («По центру») на Left («Слева»). После этого всё автоматически переместится влево вместе с другими значками.