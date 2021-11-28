Как правильно выбрать модуль оперативной памяти для компьютера

Компьютеры
Сегодня в 18:22
2 мин.
Как правильно выбрать модуль оперативной памяти для компьютераРассказывает пользователь iXBT.com
Оперативная память - то, что непосредственно влияет на быстродействие системы. Поэтому важно выбрать ОЗУ для определённой сборки компьютера правильно. Об основных характеристиках этого устройства - в материале на iXBT.com.
Автор статьи Антон отметил, что оперативная память - один из компонентов, которые влияют на эффективность работы компьютера. При покупке модуля необходимо поэтому обращать внимание на ряд параметров.
- Форм-фактор. Существуют два форм-фактора: DIMM и SO-DIMM. Первый вариант используется по большей части в настольных компьютерах, второй - в ноутбуках.
- Стандарты памяти. Есть DDR3, DDR4. Из них лучше выбирать, конечно, более новую версию - DDR4. При этом если вы хотите приобрести ОЗУ на уже существующую платформу, то нужно руководствоваться стандартами, которые поддерживает материнская плата. Различаются DDR3 и DDR4 размещением контактов.
- Объём памяти и операционная система. Некоторое время назад на компьютерах стояли 32-разрядные операционные системы: они предполагают использование максимум 4 ГБ оперативной памяти. Сейчас же используются 64-разрядные операционные системы, которые позволяют установить ОЗУ гораздо большего объёма: например, на Windows 10 это до 512 ГБ.
- Объём памяти и материнская плата. Важно, чтобы материнская плата поддерживала ОЗУ того объёма, который вы собираетесь купить. Проверить совместимость можно в интернете, при помощи специальных утилит.
- Частота. Чем она выше, тем лучше. Максимальная частота оперативной памяти стандарта DDR3 - 1866 МГц, а DDR4 - 2133-3200 МГц. Ещё нужно обращать внимание на то, какую частоту способны поддерживать процессор и материнская плата.
- Пропускная способность. Чем она выше, тем лучше. Представляет собой она произведение объёма данных, которые передаются за один такт, на частоту системной шины.
- Тайминги. Чем их значения меньше, тем быстрее работает память. А ещё если вы покупаете второй модуль ОЗУ, то лучше подобрать точно такой же по таймингам и частоте. Правда, как замечает автор, в целом это далеко не самый главный параметр при выборе, поэтому акцентировать на нём внимание не стоит.
- Режимы подключения ОЗУ. Есть многоканальный и одноканальный способ. Чем больше каналов подключения, тем быстрее работает ОЗУ. По большей части сейчас используется двухканальный тип, когда две одинаковые по характеристикам планки памяти вставляются в разные по цвету слоты: например, первый и третий, второй и четвёртый.
- Охлаждение. Пользователь считает, что лучше покупать ОЗУ с алюминиевыми радиаторами.
Что касается выбора объёма памяти, то в этом случае автор советует определиться с назначением вашей сборки ПК. Если вам нужен модуль оперативной памяти для игрового компьютера, то стоит взять минимум 16 ГБ, лучше даже больше. Для работы в профессиональных программах потребуется 8-16 ГБ. А если вы собираетесь просто сидеть в интернете и выполнять при помощи компьютера стандартные задачи, то выбирайте модуль объёмом 4-8 ГБ.
Источник: iXBT.com