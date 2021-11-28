Как правильно выбрать модуль оперативной памяти для компьютера

Тайминги. Чем их значения меньше, тем быстрее работает память. А ещё если вы покупаете второй модуль ОЗУ, то лучше подобрать точно такой же по таймингам и частоте. Правда, как замечает автор, в целом это далеко не самый главный параметр при выборе, поэтому акцентировать на нём внимание не стоит.

Режимы подключения ОЗУ. Есть многоканальный и одноканальный способ. Чем больше каналов подключения, тем быстрее работает ОЗУ. По большей части сейчас используется двухканальный тип, когда две одинаковые по характеристикам планки памяти вставляются в разные по цвету слоты: например, первый и третий, второй и четвёртый.

Охлаждение. Пользователь считает, что лучше покупать ОЗУ с алюминиевыми радиаторами.

Что касается выбора объёма памяти, то в этом случае автор советует определиться с назначением вашей сборки ПК. Если вам нужен модуль оперативной памяти для игрового компьютера, то стоит взять минимум 16 ГБ, лучше даже больше. Для работы в профессиональных программах потребуется 8-16 ГБ. А если вы собираетесь просто сидеть в интернете и выполнять при помощи компьютера стандартные задачи, то выбирайте модуль объёмом 4-8 ГБ.