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Как правильно выбрать модуль оперативной памяти для компьютера

Рассказывает пользователь iXBT.com
Оперативная память - то, что непосредственно влияет на быстродействие системы. Поэтому важно выбрать ОЗУ для определённой сборки компьютера правильно. Об основных характеристиках этого устройства - в материале на iXBT.com.
Как правильно выбрать модуль оперативной памяти для компьютера

Автор статьи Антон отметил, что оперативная память - один из компонентов, которые влияют на эффективность работы компьютера. При покупке модуля необходимо поэтому обращать внимание на ряд параметров.

  1. Форм-фактор. Существуют два форм-фактора: DIMM и SO-DIMM. Первый вариант используется по большей части в настольных компьютерах, второй - в ноутбуках.
  1. Стандарты памяти. Есть DDR3, DDR4. Из них лучше выбирать, конечно, более новую версию - DDR4. При этом если вы хотите приобрести ОЗУ на уже существующую платформу, то нужно руководствоваться стандартами, которые поддерживает материнская плата. Различаются DDR3 и DDR4 размещением контактов.
  1. Объём памяти и операционная система. Некоторое время назад на компьютерах стояли 32-разрядные операционные системы: они предполагают использование максимум 4 ГБ оперативной памяти. Сейчас же используются 64-разрядные операционные системы, которые позволяют установить ОЗУ гораздо большего объёма: например, на Windows 10 это до 512 ГБ.
  1. Объём памяти и материнская плата. Важно, чтобы материнская плата поддерживала ОЗУ того объёма, который вы собираетесь купить. Проверить совместимость можно в интернете, при помощи специальных утилит.
  1. Частота. Чем она выше, тем лучше. Максимальная частота оперативной памяти стандарта DDR3 - 1866 МГц, а DDR4 - 2133-3200 МГц. Ещё нужно обращать внимание на то, какую частоту способны поддерживать процессор и материнская плата.
Как правильно выбрать модуль оперативной памяти для компьютера
  1. Пропускная способность. Чем она выше, тем лучше. Представляет собой она произведение объёма данных, которые передаются за один такт, на частоту системной шины.
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  1. Тайминги. Чем их значения меньше, тем быстрее работает память. А ещё если вы покупаете второй модуль ОЗУ, то лучше подобрать точно такой же по таймингам и частоте. Правда, как замечает автор, в целом это далеко не самый главный параметр при выборе, поэтому акцентировать на нём внимание не стоит.
  1. Режимы подключения ОЗУ. Есть многоканальный и одноканальный способ. Чем больше каналов подключения, тем быстрее работает ОЗУ. По большей части сейчас используется двухканальный тип, когда две одинаковые по характеристикам планки памяти вставляются в разные по цвету слоты: например, первый и третий, второй и четвёртый.
  1. Охлаждение. Пользователь считает, что лучше покупать ОЗУ с алюминиевыми радиаторами.

Что касается выбора объёма памяти, то в этом случае автор советует определиться с назначением вашей сборки ПК. Если вам нужен модуль оперативной памяти для игрового компьютера, то стоит взять минимум 16 ГБ, лучше даже больше. Для работы в профессиональных программах потребуется 8-16 ГБ. А если вы собираетесь просто сидеть в интернете и выполнять при помощи компьютера стандартные задачи, то выбирайте модуль объёмом 4-8 ГБ.

Источник: iXBT.com
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