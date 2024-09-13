Как работают новые игры при 8, 12 и 16 ГБ ОЗУ

GTA 5 шла с Ultra Details, 4X AA. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 146 к/с (8 ГБ ОЗУ), 124 к/с (16 ГБ ОЗУ) и 148 к/с (12 ГБ ОЗУ).

Игра The Witcher 3 тестировалась с пресетом High. В среднем в ней средняя частота кадров составляла 86 к/с (8 ГБ), 83 к/с (16 ГБ) и 110 к/с (12 ГБ).

В игре Warhammer 40K с высоким пресетом в среднем удалось получить 82 к/с (8 ГБ), 83 к/с (16 ГБ) и 98 к/с (12 ГБ).

Вывод

Выше всего средний FPS был в играх с 12 ГБ оперативной памяти. При этом разница между этой конфигурацией и сборкой с 8 ГБ составляла в целом 15% (109 к/с и 95 к/с), между 12 ГБ и 16 ГБ - 20% (109 к/с и 91 к/с).

Тестовый стенд: