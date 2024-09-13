Как работают новые игры при 8, 12 и 16 ГБ ОЗУ

Как работают новые игры при 8, 12 и 16 ГБ ОЗУЛучше всего оказалась сборка с 12 ГБ
Игра A Plague Tale Requiem тестировалась с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 45 к/с (8 ГБ), 46 к/с (16 ГБ) и 59 к/с (12 ГБ).
Baldur's Gate 3 шла на ультра-настройках графики. Средняя частота кадров в ней составляла 151 к/с (8 ГБ ОЗУ), 146 к/с (16 ГБ ОЗУ) и 159 к/с (12 ГБ ОЗУ).
Cyberpunk 2077 запускалась с высоким пресетом, RTX Off. Средняя производительность в ней равнялась 69 к/с (1x8 ГБ), 72 к/с (1х16 ГБ), 87 к/с (4 ГБ + 8 ГБ).
Fortnite шла с пресетом Epic. В этой игре средний FPS составлял 81 к/с (8 ГБ), 82 к/с (16 ГБ) и 91 к/с (12 ГБ).
В игре Ghost of Tsushima с высоким пресетом удалось в среднем получить 99 к/с (8 ГБ), 95 к/с (16 ГБ) и 117 к/с (12 ГБ).
GTA 5 шла с Ultra Details, 4X AA. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 146 к/с (8 ГБ ОЗУ), 124 к/с (16 ГБ ОЗУ) и 148 к/с (12 ГБ ОЗУ).
Игра The Witcher 3 тестировалась с пресетом High. В среднем в ней средняя частота кадров составляла 86 к/с (8 ГБ), 83 к/с (16 ГБ) и 110 к/с (12 ГБ).
В игре Warhammer 40K с высоким пресетом в среднем удалось получить 82 к/с (8 ГБ), 83 к/с (16 ГБ) и 98 к/с (12 ГБ).
Вывод
Выше всего средний FPS был в играх с 12 ГБ оперативной памяти. При этом разница между этой конфигурацией и сборкой с 8 ГБ составляла в целом 15% (109 к/с и 95 к/с), между 12 ГБ и 16 ГБ - 20% (109 к/с и 91 к/с).
Тестовый стенд:
- процессор Intel Core i5-13400 stock speed;
- материнская плата Gigabyte B660M DS3H DDR4;
- оперативная память 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц 36 36 36 96 (1x8 ГБ/1x16 ГБ/4+8 ГБ);
- видеокарта Msi Gaming X Trio 6900XT 16 ГБ DDR6.