Как самостоятельно избавиться от пыли в системном блоке компьютера и ничего не повредить

Как самостоятельно избавиться от пыли в системном блоке компьютера и ничего не повредитьРассказал пользователь Overclockers
Первое, что следует помнить, как отмечает автор, - очищать системный блок от пыли и другого мусора нужно лишь в случае необходимости. Если же перегрева или сильного повышения температуры запчастей вы не замечаете, то чистить компьютер не надо. Температуру комплектующих вы сможете узнать при помощи специальных программ. При перегреве лишь в стресс-тесте тоже в очистке системного блока нет необходимости.
Следующее правило - нельзя использовать для чистки запчастей (материнской платы, видеокарты и т.п.) пылесос. Нужно приобрести для этого специальный пневматический очиститель.
Какие конкретно компоненты нужно чистить? Первым делом - радиатор кулера процессора. Необходимо продуть радиатор с двух сторон и убедиться, что пыли между «рёбрами» нет. Также лучше не снимать кулер, разве что в крайнем случае - если нужно сменить термопасту.
Затем стоит перейти к видеокарте. Её уже отсоединять придётся. Необходимо также продуть «рёбра» радиатора, причём полностью очищать не обязательно - возможно, для предотвращения перегрева хватит избавления от 60-80 процентов пыли. Если у вас есть средства на новый графический ускоритель или вы опытный пользователь, то можно снять пластиковый кожух, а затем продуть радиатор полностью.
Стенки корпуса можно протереть сухими салфетками или почистить от пыли с помощью пылесоса. После этого баллончиком продуйте материнскую плату, блок питания и другие компоненты.
Кроме того, добавляет автор, самое больше скопление пыли обычно бывает между «рёбрами» радиаторов и на дне корпуса. А если компьютер будет стоять не на полу, а на столе, то пыль станет собираться гораздо медленнее.