Как самостоятельно избавиться от пыли в системном блоке компьютера и ничего не повредить

Какие конкретно компоненты нужно чистить? Первым делом - радиатор кулера процессора. Необходимо продуть радиатор с двух сторон и убедиться, что пыли между «рёбрами» нет. Также лучше не снимать кулер, разве что в крайнем случае - если нужно сменить термопасту.

Затем стоит перейти к видеокарте. Её уже отсоединять придётся. Необходимо также продуть «рёбра» радиатора, причём полностью очищать не обязательно - возможно, для предотвращения перегрева хватит избавления от 60-80 процентов пыли. Если у вас есть средства на новый графический ускоритель или вы опытный пользователь, то можно снять пластиковый кожух, а затем продуть радиатор полностью.

Стенки корпуса можно протереть сухими салфетками или почистить от пыли с помощью пылесоса. После этого баллончиком продуйте материнскую плату, блок питания и другие компоненты.

Кроме того, добавляет автор, самое больше скопление пыли обычно бывает между «рёбрами» радиаторов и на дне корпуса. А если компьютер будет стоять не на полу, а на столе, то пыль станет собираться гораздо медленнее.