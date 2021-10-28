Как современные игры работают на копеечной старой видеокарте Radeon R7 240

Как современные игры работают на копеечной старой видеокарте Radeon R7 240И в каких из них самая большая производительность
Ведущий GameGangsta протестировал быстродействие графического ускорителя Radeon R7 240 в 25 играх. Среди них - Grand Theft Auto IV, Counter Strike GO, Assassin's Creed Unity, Call of Duty WWII, Battlefield V, Forza Horizon 4, PUBG (Update 14.1), Fortnite (Chapter 2 Season 8), Apex Legends (Emergence Patch), Call of Duty Warzone (Season 6), Metro Exodus, Need for Speed Heat, Red Dead Redemption 2, Mafia Definitive Edition, Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Aliens Fireteam Elite, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, New World, WRC 10, Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remastered, Far Cry 6.
В Grand Theft Auto IV производительность оказывается в районе 60 к/с в среднем, а в очень редких событиях опускается до 14 к/с. Чуть выше - примерно около 70-75 к/с - она становится в Counter Strike GO; в крайне редких событиях число кадров снижается до 16 к/с. А вот в Assassin's Creed Unity быстродействие не превышает в среднем 20 к/с, при этом встречаются просадки кадров до 14 к/с в очень редких событиях.
Call of Duty WWII идёт со средним показателем fps около 40 к/с, в очень редких событиях это число составляет 24 к/с, а Battlefield V запускается с производительностью в районе 22-23 к/с в среднем и 10 к/с в очень редких событиях. В Forza Horizon 4 можно погонять с fps около 20-25 к/с в среднем, при этом временами число кадров в крайне редких событиях будет опускаться до 16 к/с.
PUBG (Update 14.1) запускается с 26-28 к/с в среднем и 14 к/с в очень редких событиях. Fortnite идёт несколько получше: число кадров составляет 40 к/с в среднем и 16 к/с при снижении в очень редких событиях.
В Apex Legends видеокарта демонстрирует около 50 к/с в среднем и 19 к/с в крайне редких событиях. А вот Call of Duty Warzone, как и WRC 10 или Crysis Remastered, запускается лишь с примерно 20 к/с в среднем; производительность в очень редких событиях в ней составила 13 к/с. Примерно те же результаты показал ускоритель в Metro Exodus, но быстродействие в крайне редких событиях снижалось до 8 к/с.
В районе 20 к/с в среднем оставалась производительность и в Need for Speed Heat. Около 14-16 к/с - средний уровень быстродействия в Red Dead Redemption 2, Mafia Definitive Edition, Resident Evil Village, Aliens Fireteam Elite, Sniper Ghost Warrior Contracts 2. В районе 9-10 к/с идёт в среднем Watch Dogs Legion, то же самое - с Cyberpunk 2077. 25 к/с достигает средняя производительность в New World, Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remastered и Far Cry 6.
Как видно, игры 2020-2021 года выпуска с видеокартой Radeon R7 240 возможно проходить лишь с количеством кадров около 20-25 к/с. В то же время в более старых проектах типа Grand Theft Auto IV, Counter Strike GO можно добиться производительности в пределах 60-70 к/с.
Тестируемая конфигурация:
- процессор AMD Ryzen 5 3600X 3,8GHz 35MB Cache Soket AM4;
- материнская плата MSI B450M PRO-M2 MAX AM4 DDR4 3466(OC);
- оперативная память Neo Forza 16GB(2x8GB) 3600MHz Black Faye DDR4;
- видеокарта Sapphire R7 240 GDDR3 4GB 128Bit AMD Radeon DX12;
- SSD SANDISK 500GB Ultra NVMe M2 SSD (2400/1750);
- HDD 1TB + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Dark X-FORCE 3X Fan ARGB LED USB 3.0;
- блок питания SHARKOON WPM Gold Zero 650W 80+ Gold Modular;
- операционная система Windows 10 Pro;
- монитор AOC 23.8" 24V2Q 5MS 75HZ FHD IPS.
Напомним, видеокарта AMD R7 240 вышла в мае 2016 года и уже тогда считалась бюджетной моделью. Сегодня найти её в продаже почти всегда можно с 2 ГБ памяти GDDR5, а не 4 ГБ DDR3, но любые экземпляры R7 240 б/у стоят от 1 500 до 2 500 рублей