Как тянет игры ноутбук на RTX 4060 в 2023 году

Как тянет игры ноутбук на RTX 4060 в 2023 годуВсего на нём запустили 30 проектов
В одном из выпусков на YouTube-канале PC Support & Gaming Test эксперты выяснили, какую производительность в современных играх можно ожидать от ноутбука с видеокартой RTX 4060.
Авторы YouTube-канала PC Support & Gaming Test запустили на ноутбуке Acer Predator Helios Neo 16 с RTX 4060 несколько современных игр. Всего было 30 игровых проектов.
В Valorant с высокой графикой и в 1080p средняя частота кадров составляла в районе 465 к/с, минимальная - 348 к/с, максимальная - 570 к/с.
Grand Theft Auto V тестировалась в разрешении Full HD с пресетом Very High, FXAA On, MSAA X4. Средний FPS в ней находился на уровне 137 к/с, минимальный - 118 к/с, максимальный - 150 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась в 1080p на настройках Extreme, с RT On, DLSS Off. В среднем производительность в этой игре равнялась 94 к/с, минимальный FPS - 89 к/с, максимальный - 104 к/с.
Far Cry 6 шла с ультра-настройками, RT On, FSR Off. Средняя частота кадров в этой игре составляла 101 к/с, минимальная - 93 к/с, максимальная - 105 к/с.
Shadow of the Tomb Raider тестировалась в 1080p с самыми высоким настройками, с RT Off, DLSS Off. Средний FPS в ней составлял 134 к/с, минимальный - 115 к/с, максимальный - 147 к/с.
С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
Если говорить обо всех играх в целом, то меньше 60 к/с в среднем на Acer Predator Helios Neo 16 получилось только в A Plague Tale: Requiem, а в остальных производительность находилась на уровне 60 к/с и выше. Если учитывать показатели во всех 30 играх, то в среднем вы можете ожидать с ноутбучной RTX 4060 производительности в районе 108 к/с.
Характеристики ноутбука Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71:
- процессор Intel Core i7 13th Gen 13700HX (P-Cores:- 8, E-Cores:- 8);
- оперативная память 16GB DDR5 Dual Channel 4800 Mhz (Upgradable Upto 32GB);
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (TGP:- 140W);
- накопитель 1TB SSD;
- дисплей 16 Inch WQXGA 2560×1600 165Hz Refresh Rate;
- операционная система Windows 11.