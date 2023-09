Как тянет игры ноутбук на RTX 4060 в 2023 году

Авторы YouTube-канала PC Support & Gaming Test запустили на ноутбуке Acer Predator Helios Neo 16 с RTX 4060 несколько современных игр. Всего было 30 игровых проектов.

В Valorant с высокой графикой и в 1080p средняя частота кадров составляла в районе 465 к/с, минимальная - 348 к/с, максимальная - 570 к/с.

Grand Theft Auto V тестировалась в разрешении Full HD с пресетом Very High, FXAA On, MSAA X4. Средний FPS в ней находился на уровне 137 к/с, минимальный - 118 к/с, максимальный - 150 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась в 1080p на настройках Extreme, с RT On, DLSS Off. В среднем производительность в этой игре равнялась 94 к/с, минимальный FPS - 89 к/с, максимальный - 104 к/с.

Far Cry 6 шла с ультра-настройками, RT On, FSR Off. Средняя частота кадров в этой игре составляла 101 к/с, минимальная - 93 к/с, максимальная - 105 к/с.

Shadow of the Tomb Raider тестировалась в 1080p с самыми высоким настройками, с RT Off, DLSS Off. Средний FPS в ней составлял 134 к/с, минимальный - 115 к/с, максимальный - 147 к/с.