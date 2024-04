Как тянет игры ноутбук на Ryzen 7 7730U со встроенной графикой

Hogwarts Legacy тестировалась с графикой Low, FSR Balanced в 1080p. Средняя частота кадров в этой игре составила 30 к/с.

Counter-Strike 2 шла с графикой Low, FSR Quality и в 1080p. Средняя производительность в ней равнялась 85 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p с настройками графики Low, FSR Balanced. Средний FPS в этой игре равнялся 22 к/с.

В игре Red Dead Redemption 2 в Full HD с графикой Low и FSR Balanced удалось в среднем получить 32 к/с.

God of War шла в 1080p на настройках графики Low, FSR Balanced. Средняя производительность в этой игре равнялась 26 к/с.

Игра Call of Duty: Warzone 3 шла в 1080p с графикой Low, FSR 3 On, Frame Generation Off. Средняя частота кадров в ней составляла 33 к/с.

The Last of Us Part 1 тестировалась в разрешении 720p с графикой Very Low. Средний FPS равнялся в ней 23 к/с.

Выводы

В среднем в современных играх вы можете получить от ASUS Zenbook 14 с Ryzen 7 7730U и Radeon Vega 8 производительность на уровне 46 к/с.

Характеристики ноутбука ASUS Zenbook 14 (OLED):