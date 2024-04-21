Как тянет игры ноутбук на Ryzen 7 7730U со встроенной графикой

Как тянет игры ноутбук на Ryzen 7 7730U со встроенной графикойВот каких результатов можно ожидать
Valorant запускалась в 1080p с пресетом High. Средняя производительность в этой игре составляла 148 к/с.
The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen тестировалась тоже в Full HD с настройками Lowest. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 26 к/с.
В игре PUBG удалось получить в 1080p с графикой Very Low в среднем 45 к/с.
Grand Theft Auto V шла на настройках графики Normal и в 1080p. Средний FPS в ней равнялся 58 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Low в 1080p. Средняя частота кадров в ней составляла 38 к/с.
Fortnite тестировалась в 1080p с графикой Low. Средний FPS в ней находился на уровне 58 к/с.
Elden Ring шла с настройками графики Low в 1080p. Средняя производительность в этой игре составляла 29 к/с.
Assassin’s Creed Mirage запускалась в Full HD с графикой Low, FSR Quality и в 1080p. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 29 к/с.
Hogwarts Legacy тестировалась с графикой Low, FSR Balanced в 1080p. Средняя частота кадров в этой игре составила 30 к/с.
Counter-Strike 2 шла с графикой Low, FSR Quality и в 1080p. Средняя производительность в ней равнялась 85 к/с.
Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p с настройками графики Low, FSR Balanced. Средний FPS в этой игре равнялся 22 к/с.
В игре Red Dead Redemption 2 в Full HD с графикой Low и FSR Balanced удалось в среднем получить 32 к/с.
God of War шла в 1080p на настройках графики Low, FSR Balanced. Средняя производительность в этой игре равнялась 26 к/с.
Игра Call of Duty: Warzone 3 шла в 1080p с графикой Low, FSR 3 On, Frame Generation Off. Средняя частота кадров в ней составляла 33 к/с.
The Last of Us Part 1 тестировалась в разрешении 720p с графикой Very Low. Средний FPS равнялся в ней 23 к/с.
Выводы
В среднем в современных играх вы можете получить от ASUS Zenbook 14 с Ryzen 7 7730U и Radeon Vega 8 производительность на уровне 46 к/с.
Характеристики ноутбука ASUS Zenbook 14 (OLED):
- процессор AMD Ryzen 7 7730U 8 Cores 16 Threads (Base Clock: — 2.0 GHz, Boost Clock: — 4.5 GHz);
- оперативная память 16GB LPDDR4X 4266 MHz Dual Channel;
- видеокарта AMD Radeon Vega 8;
- накопитель 1TB PCIe NVMe M.2 SSD;
- дисплей 14.0 Inch OLED 2880×1800 90 Hz;
- операционная система Windows 11.