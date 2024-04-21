Как тянет игры ноутбук на Ryzen 7 7730U со встроенной графикой

Valorant запускалась в 1080p с пресетом High. Средняя производительность в этой игре составляла 148 к/с.

The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen тестировалась тоже в Full HD с настройками Lowest. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 26 к/с.

В игре PUBG удалось получить в 1080p с графикой Very Low в среднем 45 к/с.

Grand Theft Auto V шла на настройках графики Normal и в 1080p. Средний FPS в ней равнялся 58 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Low в 1080p. Средняя частота кадров в ней составляла 38 к/с.

Fortnite тестировалась в 1080p с графикой Low. Средний FPS в ней находился на уровне 58 к/с.

Elden Ring шла с настройками графики Low в 1080p. Средняя производительность в этой игре составляла 29 к/с.

Assassin’s Creed Mirage запускалась в Full HD с графикой Low, FSR Quality и в 1080p. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 29 к/с.