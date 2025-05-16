Как тянет игры подержанная RTX 2080 Ti в 2025 г.Она всё ещё хороша сегодня
Apex Legends шла с низким пресетом. В ней удалось в среднем получить около 250 к/с (с разгоном, как и во всех этих тестах).
AC Shadows запускалась с очень высокими настройками графики, DLSS "Качество". FPS находился на уровне 45-50 к/с.
Atomic Heart с графикой Atomic тестировалась в среднем с 90 к/с.
Battlefield 2042 шла на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 90-100 к/с.
Игра CS 2 тестировалась с высоким пресетом. Здесь удалось получить около 240 к/с.
В игре Cyberpunk 2077 с высокой графикой, включенной трассировкой лучей, DLSS Quality средний FPS был на уровне 50 к/с, с RTX Off - более 100 к/с.
The Last of Us часть 2 запускалась с ультранастройками. В разных сценах здесь удавалось получить 50-60 к/с. The Last of Us часть 1 шла тоже с пресетом Ultra, а также с DLSS Quality. Средний FPS уже составил более 80 к/с.
Игра Warhammer 40,000 шла с DLSS Native, настройками графики Ultra. Средняя производительность в ней была в районе 75 к/с.
Fortnite тестировалась с высоким пресетом, DLSS Quality, RT On. В среднем удалось получить здесь тоже 75 к/с.
В игре Ghost of Tsushima с ультранастройками и DLAA средняя частота кадров составляла 55 к/с.
God of War тестировалась с графикой Ultra и DLAA. Средний FPS в ней составлял 65-75 к/с.
Horizon Forbidden West шла с очень высоким пресетом и DLSS Quality. В среднем производительность в ней была в районе 60-70 к/с.
Indiana Jones запускалась с графикой Ultra, DLSS Quality. Средняя частота кадров здесь равнялась 91 к/с.
С этими и другими результатами тестирования в 1440р вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
В 2025 году RTX 2080 Ti всё ещё хороша для 2К. Тем не менее современные видеокарты быстрее, эффективнее и поддерживают новые технологии. Производительность 2080 Ti находится примерно на уровне 4060 Ti, но потребляет более новая модель в два раза меньшее энергии (а вот видеопамяти у неё всего 8 ГБ и цена почти в два раза выше). Покупать 2080 Ti в 2025 году имеет смысл только за 23-25 тысяч рублей.