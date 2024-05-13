Как тянет игры RTX 3060 12 ГБ в 2024 г.

GTA 5 запускалась с графикой Very High. В среднем в ней удалось получить 82 к/с.

Doom Eternal тестировалась с пресетом Ultra Nightmare. Средняя производительность в ней составляла 220 к/с.

Игра Horizon Zero Dawn шла на настройках графики Ultimate Quality. Средний FPS в этой игре находился на уровне 77 к/с.

В игре The Finals удалось с пресетом Epic получить в среднем 71 к/с.

Fortnite шла с графикой Epic. Средняя частота кадров в этой игре составляла 116 к/с.

Valorant тестировалась на настройках графики High. Средняя производительность в ней равнялась 480 к/с.

Вывод

В среднем вы можете ожидать от видеокарты RTX 3060 12 ГБ в современных играх в 1080p производительности на уровне 122 к/с.

Характеристики игровой сборки: