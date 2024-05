Как тянет игры RTX 3060 12 ГБ в 2024 г.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales шла с графикой Very High. В среднем в ней удалось получить 95 к/с.

The Last of Us Part 1 запускалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров в ней равнялась 54 к/с.

UNCHARTED™ The Lost Legacy тестировалась с пресетом Ultra. В среднем производительность в этой игре составляла 83 к/с.

В игре UNCHARTED 4 A Thief’s End с графикой Ultra удалось в среднем получить 84 к/с.

The Witcher® 3 Wild Hunt шла с ультра-пресетом. Средняя производительность в этой игре равнялась 71 к/с.

Red Dead Redemption 2 тестировалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров составляла в ней 70 к/с.

Assassin’s Creed Valhalla запускалась с графикой Ultra High. В среднем частота кадров равнялась 78 к/с.