Как тянет игры RTX 3060 12 ГБ в 2024 г.Запустили сборку в 13 проектах
Marvel’s Spider-Man Miles Morales шла с графикой Very High. В среднем в ней удалось получить 95 к/с.
The Last of Us Part 1 запускалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров в ней равнялась 54 к/с.
UNCHARTED™ The Lost Legacy тестировалась с пресетом Ultra. В среднем производительность в этой игре составляла 83 к/с.
В игре UNCHARTED 4 A Thief’s End с графикой Ultra удалось в среднем получить 84 к/с.
The Witcher® 3 Wild Hunt шла с ультра-пресетом. Средняя производительность в этой игре равнялась 71 к/с.
Red Dead Redemption 2 тестировалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров составляла в ней 70 к/с.
Assassin’s Creed Valhalla запускалась с графикой Ultra High. В среднем частота кадров равнялась 78 к/с.
GTA 5 запускалась с графикой Very High. В среднем в ней удалось получить 82 к/с.
Doom Eternal тестировалась с пресетом Ultra Nightmare. Средняя производительность в ней составляла 220 к/с.
Игра Horizon Zero Dawn шла на настройках графики Ultimate Quality. Средний FPS в этой игре находился на уровне 77 к/с.
В игре The Finals удалось с пресетом Epic получить в среднем 71 к/с.
Fortnite шла с графикой Epic. Средняя частота кадров в этой игре составляла 116 к/с.
Valorant тестировалась на настройках графики High. Средняя производительность в ней равнялась 480 к/с.
Вывод
В среднем вы можете ожидать от видеокарты RTX 3060 12 ГБ в современных играх в 1080p производительности на уровне 122 к/с.
Характеристики игровой сборки:
- материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель WD BLACK SN850X;
- блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0;
- операционная система Windows 10 Pro.