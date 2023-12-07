Компьютеры
16:30, 07 декабря 2023
2 мин.

Как тянет игры старый восьмиядерный Core i7-9700K в 2023 году

Его тестировали вместе с RTX 3070

В одном из выпусков на YouTube-канале Hardware Tested запустили 10 современных игр в Full HD на компьютере с i7-9700K.

Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 130 к/с, максимальная - 163 к/с, минимальная - 90 к/с.

Игра Battlefield 5 запускалась тоже на высоких настройках графики. Средний FPS находился в ней на уровне 122 к/с, максимальный - 144 к/с, минимальный - 99 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом High. В среднем производительность в ней равнялась 149 к/с, максимальная - 175 к/с, минимальная - 129 к/с.

В среднем в GTA 5 на высоких настройках графики удалось получить 175 к/с. Максимальный FPS в этой игре равнялся 188 к/с, минимальный - 78 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла с пресетом Epic. Средний FPS в ней находился в районе 99 к/с, максимальный - 114 к/с, минимальный - 90 к/с.

Как тянет игры старый восьмиядерный Core i7-9700K в 2023 году
© Hardware Tested

Игра Rainbow Six Siege запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 351 к/с. Максимальный FPS при этом находился на уровне 464 к/с, минимальный - 272 к/с.

В Valheim на высоких настройках графики средний FPS равнялся 145 к/с, максимальный - 181 к/с, минимальный - 133 к/с.

Warzone 2.0 тестировалась с пресетом High/Medium. Средняя производительность в ней равнялась 124 к/с, максимальная - 135 к/с, минимальная - 113 к/с.

В игре The Witcher 3 на ультра-настройках средняя частота кадров находилась на уровне 107 к/с, максимальный FPS - 120 к/с, минимальный FPS - 95 к/с.

Apex Legends шла с высоким пресетом. Средний FPS в этой игре составлял 232 к/с, максимальный - 300 к/с, минимальный - 201 к/с.

Вывод

В среднем в современных играх вы можете ожидать от i7-9700K производительности в районе 163 к/с. Это касается проектов, запущенных в Full HD.

Характеристики сборки:

  • процессор Intel i7-9700K;
  • видеокарта Gigabyte RTX 3070 8GB;
  • оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
  • материнская плата Asus Z390-E Strix;
  • система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
  • блок питания Seasonic GX-650W Gold;
  • операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
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