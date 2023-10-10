Как тянет игры удешевлённая версия карманной консоли Asus ROG Ally Z1

Как тянет игры удешевлённая версия карманной консоли Asus ROG Ally Z1Стоит ли её брать сейчас?
Ведущий YouTube-канала Gamers Nexus протестировал в современных играх Asus ROG Ally Z1. Среди проектов были F1, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 4 и др.
Эксперт YouTube-канала Gamers Nexus сравнил игровую производительность, автономность и другие показатели Asus ROG Ally Z1 и Asus ROG Ally Z1 Extreme в играх. Запускались на консолях F1 2022, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, Baldur's Gate 3, Dying Light 2, Resident Evil 4, FFXIV.
F1 2022 тестировалась в 1080p на высоких настройках графики. У Extreme-версии в этом случае было довольно значительное преимущество (27% и 63%) в производительности при питании от аккумулятора и от сети соответственно.
Что касается сравнения автономности в F1 2022, то Extreme-версия продержалась 92 минуты, а обычная - 102 минуты. Разрыв между ними составил 11%.
Со всеми остальными замерами вы можете ознакомиться, посмотрев на графики ниже.
Вывод
Если вы собираетесь играть на ROG Ally Z1 не в самые требовательные игры, а во что-то попроще вроде Vampire Survivors, то вы не заметите особой разницы между их версиями Extreme и Non-Extreme. В более же «тяжёлых» играх эти отличия будут видны сильнее. При работе от аккумулятора разница в производительности консолей в целом может достигать 40% в пользу Extreme-версии.