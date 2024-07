Как тянет игры в 2024 г. ноутбук с RTX 2050 и Core i5

Игра Hogwarts Legacy запускалась с пресетом Medium, RT Off, DLSS Off. Средняя производительность в ней равнялась 49 к/с.

Ghost of Tsushima шла на настройках графики Very Low, DLSS Off. В среднем частота кадров составляла в этой игре 45 к/с.

В игре Valorant с высоким пресетом удалось получить в среднем 226 к/с.

The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen шла с высоким пресетом, Anti Aliasing Off, Screen Space Reflections Low, Hairworks Off, DLSS Off. Средняя производительность в ней составляла 55 к/с.

Horizon Forbidden West запускалась с пресетом Very Low, DLSS Quality. Средний FPS в этой игре находился в районе 37 к/с.

В Counter-Strike 2 с графикой Very High, MSAA 4X, FSR Off в среднем шла с 79 к/с.

Red Dead Redemption 2 тестировалась с высоким пресетом, DLSS Off. Средняя производительность равнялась здесь 47 к/с.

God of War шла с настройками графики Original, DLSS Off. В среднем FPS составлял в игре 49 к/с.