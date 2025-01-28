Как тянет сегодня игры GTX 1050 Ti за 5 тысяч рублей

В CS 2 с низкими настройками и в разрешении 2К удалось получить в среднем с GTX 1050 Ti около 100 к/*с.

Игра War Thunder запускалась в 1080p и с высокой графикой. Здесь тоже FPS близок к 100.

Far Cry 6 тестировали с низким пресетом и разрешением Full HD. В нативном разрешении удалось в ней получить около 50 к/с.

В Cyberpunk 2077 удалось получить в районе 30 к/с с минимальными настройками графики. А если с 1080p переключиться на ещё более низкое разрешение, то FPS станет ближе к 40 к/с.