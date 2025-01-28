Как тянет сегодня игры GTX 1050 Ti за 5 тысяч рублей

Опубликовано 28 января 2025, 10:301 мин.
Как тянет сегодня игры GTX 1050 Ti за 5 тысяч рублейНа удивление всё вполне неплохо
GTX 1050 Ti за 5 тысяч рублей проверили в новых играх. В одном из выпусков на YouTube-канале "Феррус" эксперт показал, какой производительности в среднем стоит ожидать от дешёвой GTX 1050 Ti в 2025 году.
В CS 2 с низкими настройками и в разрешении 2К удалось получить в среднем с GTX 1050 Ti около 100 к/*с.
Игра War Thunder запускалась в 1080p и с высокой графикой. Здесь тоже FPS близок к 100.
Far Cry 6 тестировали с низким пресетом и разрешением Full HD. В нативном разрешении удалось в ней получить около 50 к/с.
В Cyberpunk 2077 удалось получить в районе 30 к/с с минимальными настройками графики. А если с 1080p переключиться на ещё более низкое разрешение, то FPS станет ближе к 40 к/с.
Hogwarts Legacy шла с более 40 к/с в среднем. И это в Full HD с FSR. При отключении FSR удалось получить уже около 30 к/с с просадками до 25.
Вывод
Оказалось, что GTX 1050 Ti вполне тянет современные игры. При этом она остаётся холодной и потребляет мало энергии.