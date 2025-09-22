Как тянут игры ноутбуки и мини-ПК с Ryzen AI 9 365 и встройкой 880M

Как тянут игры ноутбуки и мини-ПК с Ryzen AI 9 365 и встройкой 880MОт этого процессора можно ожидать около 70 FPS в среднем
В тестах участвовал мини-ПК Minix ER936-AI. Он оснащён процессором AMD Ryzen AI 9 365, оперативной памятью 32 ГБ DDR5 @ 5600 МГц, видеокартой AMD Radeon 880M до 2900 МГц, накопителем 1 ТБ PCIe NVMe 4.0, операционной системой Windows 11 Pro 64-разрядной.
На этом мини-ПК запускались такие игры, как Valorant, CS 2, Overwatch 2, Fortnite, Dota 2, Diablo IV, Civilization 6 Gathering Storm, War Thunder, Genshin Impact, Wuthering Waves, F1 24, Need for Speed Heat, Forza Horizon 5, Street Fighter 6, Tekken, Helldivers 2, Robocop Rogue City, Oblivion Remastered, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Typing of the Dead Overkill.
В CS 2 в 1080р с высоким пресетом удалось в среднем получить 78 к/с, с графикой Medium, FSR Off - около 115 к/с, в 720р с низким пресетом и FSR Off - 168 к/с.
Dota 2 шла в 1080р с графикой Best Looking. Средний FPS в ней составил 83 к/с.
F1 24 запускалась с пресетом Medium, TAA Only. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 88 к/с.
Forza Horizon 5 тестировалась на настройках графики High, FSR Off. В среднем производительность в ней равнялась 64 к/с.
Cyberpunk 2077 шла с графикой Low, FSR Off. В среднем здесь частота кадров составляла 40 к/с, с FSR 3 Balanced - 54 к/с, с FSR 3 Balanced, Frame Generation - 253 к/с. В 720р с пресетом Low, FSR Off удалось получить 331 к/с в среднем.
Со всеми замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
В среднем в Full HD частота кадров в играх находилась в районе 70 к/с.