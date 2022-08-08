Как ускорить Windows 10, даже если у вас слабый компьютер

Как ускорить Windows 10, даже если у вас слабый компьютерЕсть несколько бесплатных работающих способов
Операционная система на бюджетных слабых устройствах нередко использует больше половины ресурсов компьютера. Причём если на ноутбуке всего 4 ГБ оперативной памяти, то два из них будет занимать операционка. При этом загруженность процессора может достигать 60-70 процентов.
Кроме того, даже если вы запустите на компьютере только браузер, процессор может нагрузиться до 95 процентов. Но есть ряд способов это исправить.
- Отключение программ в автозагрузке. Вместе с операционной системой может загружаться большое количество программ. Причём часть из них вам вообще будет не нужна. Отключить вы их можете через «Диспетчер задач» - «Автозагрузка». При необходимости вы всегда можете вновь активировать программу через нужный ярлык.
- Отключение ненужных служб. Делается это тоже при помощи «Диспетчера задач», а также через вкладку «Службы». Отключить любую из служб можно так же, как и в предыдущем случае. Это может быть биометрическая служба, игровые функции Xbox и т.п.
- Отключение фоновых программ. Перейдите для этого в меню «Пуск», затем - в «Параметры» - «Конфиденциальность» - «Фоновые приложения». Далее выберите «Откл.».
- Изменение параметров быстродействия. Зайдите в «Свойства системы» (другими словами, это свойства «Моего компьютера») и выберите «Дополнительные параметры систем». Далее вам нужно найти пункт «Дополнительно», потом - «Быстродействие», затем «Особые эффекты». Галочка должна стоять только около пункта «Сглаживание неровностей экранных шрифтов».
Кроме того, вам нужно помнить ещё о нескольких особенностях работы компьютера, если вы хотите, чтобы он работал быстрее. К примеру, на рабочем столе лучше всего оставлять как можно меньше ярлыков; все необходимые файлы нужно хранить в отдельных папках, а не в одной; на панели задач лучше отключить все ненужные кнопки; вместо скачанных антивирусных программ лучше использовать штатный антивирус; нужно следить за тем, чтобы на ПК всегда было 10-15 ГБ свободной памяти.