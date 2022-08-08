Как ускорить Windows 10, даже если у вас слабый компьютер

Операционная система на бюджетных слабых устройствах нередко использует больше половины ресурсов компьютера. Причём если на ноутбуке всего 4 ГБ оперативной памяти, то два из них будет занимать операционка. При этом загруженность процессора может достигать 60-70 процентов.

Кроме того, даже если вы запустите на компьютере только браузер, процессор может нагрузиться до 95 процентов. Но есть ряд способов это исправить.