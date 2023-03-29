Как в программном обеспечении компьютеров появляются ошибки

Как в программном обеспечении компьютеров появляются ошибкиИ какие сбои были самыми значительными в истории
Обычно в ошибке, которая возникает в программной обеспечении и из-за которой компьютер не работает так, как надо, виноваты программисты. Вот к чему всё это может привести.
Фото: Byju's Futures School
Мы говорим, что компьютер «глючит» или выдаёт ошибку, когда он не работает так, как надо. Обычно виноват в этом какой-либо программист, который допустил ошибку или не смог предусмотреть все возможные способы работы программного обеспечения.
Так, в 1962 году ракета с космическим зондом «Марина-1» вышла из-под контроля и её даже пришлось почти сразу же уничтожить. Причина кроется в небольшой ошибке в программе наведения (отсутствовал дефис в коде), из-за которой она не могла принимать сигналы. И стоила эта ошибка 18 миллионов долларов.
В 2008 году из-за сбоев в программном обеспечении нового терминала 5 Хитроу тысячи сумок отправлены были не в те места. А ещё из-за этого отменили 500 рейсов. Обошлось всё более чем в 16 миллионов фунтов стерлингов.
В преддверии 2000 года из-за так называемой ошибки тысячелетия пришлось потратить от 300 до 500 миллиардов долларов. Дело в том, что во многих программах для представления года используются две цифры, а не четыре, поэтому, когда наступал Новый год, компьютеры мира думали, что сейчас 1900, а не 2000. Это могло привести к путанице с расписаниями и графиками.