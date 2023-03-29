Как в программном обеспечении компьютеров появляются ошибки

Мы говорим, что компьютер «глючит» или выдаёт ошибку, когда он не работает так, как надо. Обычно виноват в этом какой-либо программист, который допустил ошибку или не смог предусмотреть все возможные способы работы программного обеспечения.

Так, в 1962 году ракета с космическим зондом «Марина-1» вышла из-под контроля и её даже пришлось почти сразу же уничтожить. Причина кроется в небольшой ошибке в программе наведения (отсутствовал дефис в коде), из-за которой она не могла принимать сигналы. И стоила эта ошибка 18 миллионов долларов.