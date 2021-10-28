Как вернуть в Windows 11 недостающие функции из Windows 10

По словам Zystax, интерфейс Windows 11 создан был для сенсорных экранов. По этой причине пользователи ноутбуков и настольных компьютеров стали испытывать неудобства. Но это довольно просто исправить. Ниже - о возвращении привычного вида и удобных функций.

1. Контекстное меню

Для этого необходима утилита Windows 11 Classic Context Menu v1.0. После скачивания программу нужно открыть, а затем кликнуть на Enable Win11 Classic Context Menu Style. Всё должно вернуться к виду как в Windows 10.