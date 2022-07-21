Как вирус может попасть в ваш компьютер: три способа

В 2019 году компания Travelex из Великобритании пострадала от хакерской атаки. Компьютеры этой компании оказались заражены вирусом, из-за которого множество данных были зашифрованы. В результате организации для восстановления доступа к информации пришлось отдать злоумышленникам 2,3 миллиона долларов.

Поэтому нужно не только устанавливать антивирусы, но и знать, какими путями вредоносные программы могут попасть на ваш компьютер. Таких путей три.