Как вирус может попасть в ваш компьютер: три способа

Как вирус может попасть в ваш компьютер: три способаИногда от них не спасают даже антивирусы
В 2019 году компания Travelex из Великобритании пострадала от хакерской атаки. Компьютеры этой компании оказались заражены вирусом, из-за которого множество данных были зашифрованы. В результате организации для восстановления доступа к информации пришлось отдать злоумышленникам 2,3 миллиона долларов.
Поэтому нужно не только устанавливать антивирусы, но и знать, какими путями вредоносные программы могут попасть на ваш компьютер. Таких путей три.
- Заражённые файлы. Например, такое случается, если вы скачиваете какую-то программу не с официального сайта. В лучшем случае у вас на компьютере может оказаться программа с рекламой, в худшем - с вирусами. Если для того чтобы скачать файл, вам предлагают перейти по ссылке, то первым делом проверьте, безопасна ли она. Сделать это можно при помощи сервисов Safe Web, а сам файл легко проверить благодаря VirusTotal или DrWeb.
Фишинг. В этом случае на электронную почту вам приходит письмо от какой-нибудь крупной организации. В таком письме также обязательно будет ссылка: например, якобы на официальный сайт этой организации. При этом её отличие от настоящей может заключаться всего в одном символе. Подобные ссылки помогают выявить различные сервисы, включая Virus Total и Safe Web.
Удалённый рабочий стол. Эта технология даёт возможность пользователю одного компьютера через интернет получить доступ к другому компьютеру. Для того чтобы защититься от злоумышленников в данном случае, нужно как можно чаще обновлять программное обеспечение, придумывать сложные пароли и использовать двухфакторную аутентификацию.