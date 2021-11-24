Как выбрать блок питания для компьютера в 2021 году

Как выбрать блок питания для компьютера в 2021 годуОбъясняет пользователь iXBT.com
При выборе блока питания, как отмечает пользователь iXBT.com Антон, необходимо обращать внимание на несколько параметров. Всего их четыре.
- Мощность. Для расчёта мощности, которая необходима, нужно сложить потребляемую мощность всех компонентов компьютера и добавить ещё некоторое количество ватт «про запас». Кроме того, малоизвестные бренды часто завышают значения мощности или же она определяется при максимальной нагрузке.
Если говорить в целом, то для выполнения стандартных задач будет хватать и 400 Вт, а вот для игровых сборок подойдёт блок питания с мощностью 800-900 Вт или даже больше.
- Энергоэффективность и КПД. КПД - это отношение потребляемой мощности к реальной выходной мощности блока питания. Существует даже специальный стандарт Energy Star (значения указаны ниже): к примеру, 80 Plus означает, что в подобных блоках питания эффективность - не ниже 80%.
При этом однозначно не стоит приобретать блок питания без данной сертификации. Оптимальным же вариантом из всех считается маркировка 80 Plus Bronze (его эффективность не ниже 82 процентов).
- Форм-фактор и типы подключения. Наиболее распространённым типом блоков питания и корпусов для них являются компоненты с маркировкой ATX. Но есть и другие форм-факторы: SFX, TFX, EPS.
Что касается типов подключения устройств к блоку питания, то их два. Это модульный и стандартный типы. При стандартном все разъёмы вместе с проводами уже установлены и поменять их нельзя, при модульном же к блоку питания подключается лишь то оборудование, которое установлено в компьютере сейчас.
- PFC. Это система, которая выполняет автоматическую коррекцию выходной мощности в зависимости от входящих изменений в токе. Бывает двух типов: PPFS и APFC. Первый тип применяется в недорогих блоках питания, второй - в более дорогих моделях, причём именно благодаря ему и обеспечивается стабильная выходная мощность и ток.
Ещё можно при выборе блока питания оценить и систему охлаждения. В данном случае чем больше лопасти вентилятора, тем эффективнее охлаждение и меньше шума. А ещё есть варианты с пассивным охлаждением.