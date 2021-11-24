Как выбрать блок питания для компьютера в 2021 году

При выборе блока питания, как отмечает пользователь iXBT.com Антон, необходимо обращать внимание на несколько параметров. Всего их четыре.

Мощность. Для расчёта мощности, которая необходима, нужно сложить потребляемую мощность всех компонентов компьютера и добавить ещё некоторое количество ватт «про запас». Кроме того, малоизвестные бренды часто завышают значения мощности или же она определяется при максимальной нагрузке.

Если говорить в целом, то для выполнения стандартных задач будет хватать и 400 Вт, а вот для игровых сборок подойдёт блок питания с мощностью 800-900 Вт или даже больше.

Энергоэффективность и КПД. КПД - это отношение потребляемой мощности к реальной выходной мощности блока питания. Существует даже специальный стандарт Energy Star (значения указаны ниже): к примеру, 80 Plus означает, что в подобных блоках питания эффективность - не ниже 80%.

При этом однозначно не стоит приобретать блок питания без данной сертификации. Оптимальным же вариантом из всех считается маркировка 80 Plus Bronze (его эффективность не ниже 82 процентов).