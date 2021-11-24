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Как выбрать блок питания для компьютера в 2021 году

Объясняет пользователь iXBT.com
Несмотря на то что блок питания не влияет непосредственно на производительность системы, подобрать его правильно очень важно. Ориентироваться при этом нужно на конкретную сборку компьютера.
Как выбрать блок питания для компьютера в 2021 году

При выборе блока питания, как отмечает пользователь iXBT.com Антон, необходимо обращать внимание на несколько параметров. Всего их четыре.

  1. Мощность. Для расчёта мощности, которая необходима, нужно сложить потребляемую мощность всех компонентов компьютера и добавить ещё некоторое количество ватт «про запас». Кроме того, малоизвестные бренды часто завышают значения мощности или же она определяется при максимальной нагрузке.

Если говорить в целом, то для выполнения стандартных задач будет хватать и 400 Вт, а вот для игровых сборок подойдёт блок питания с мощностью 800-900 Вт или даже больше.

  1. Энергоэффективность и КПД. КПД - это отношение потребляемой мощности к реальной выходной мощности блока питания. Существует даже специальный стандарт Energy Star (значения указаны ниже): к примеру, 80 Plus означает, что в подобных блоках питания эффективность - не ниже 80%.

При этом однозначно не стоит приобретать блок питания без данной сертификации. Оптимальным же вариантом из всех считается маркировка 80 Plus Bronze (его эффективность не ниже 82 процентов).

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  1. Форм-фактор и типы подключения. Наиболее распространённым типом блоков питания и корпусов для них являются компоненты с маркировкой ATX. Но есть и другие форм-факторы: SFX, TFX, EPS.

Что касается типов подключения устройств к блоку питания, то их два. Это модульный и стандартный типы. При стандартном все разъёмы вместе с проводами уже установлены и поменять их нельзя, при модульном же к блоку питания подключается лишь то оборудование, которое установлено в компьютере сейчас.

  1. PFC. Это система, которая выполняет автоматическую коррекцию выходной мощности в зависимости от входящих изменений в токе. Бывает двух типов: PPFS и APFC. Первый тип применяется в недорогих блоках питания, второй - в более дорогих моделях, причём именно благодаря ему и обеспечивается стабильная выходная мощность и ток.

Ещё можно при выборе блока питания оценить и систему охлаждения. В данном случае чем больше лопасти вентилятора, тем эффективнее охлаждение и меньше шума. А ещё есть варианты с пассивным охлаждением.

Источник: iXBT.com
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