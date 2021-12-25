Как выбрать чипсет материнской платы

По словам автора, производительность компьютера во многом определяется характеристиками материнской платы. Поэтому важно выбирать подходящую модель. За обмен данными между процессором и видеокартой, оперативной памятью и т.п. отвечает чипсет. От него также зависит возможность разгона ОЗУ и процессора, количество необходимых портов и пр.

Что касается чипсетов AMD и Intel, то они в зависимости от поколения имеют некоторое количество версий. Каждая из этих версий имеет свои характеристики и определённую стоимость. К примеру, чипсеты Intel для десктопных компьютеров 400 и 500 серий подразделяются на W480 (W580), Q470 (Q570), Z490 (Z590), H470 (H570), B460 (B560), H410 (H510).

Из чипсетов Intel пользователь рассмотрел версии 500 серии. Это Z590, H570, В560, Н510, W580, Q570. Их особенности указаны в таблице ниже.