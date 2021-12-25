Как выбрать чипсет материнской платы

Как выбрать чипсет материнской платыРассказывает пользователь Overclockers
По словам автора, производительность компьютера во многом определяется характеристиками материнской платы. Поэтому важно выбирать подходящую модель. За обмен данными между процессором и видеокартой, оперативной памятью и т.п. отвечает чипсет. От него также зависит возможность разгона ОЗУ и процессора, количество необходимых портов и пр.
Что касается чипсетов AMD и Intel, то они в зависимости от поколения имеют некоторое количество версий. Каждая из этих версий имеет свои характеристики и определённую стоимость. К примеру, чипсеты Intel для десктопных компьютеров 400 и 500 серий подразделяются на W480 (W580), Q470 (Q570), Z490 (Z590), H470 (H570), B460 (B560), H410 (H510).
Из чипсетов Intel пользователь рассмотрел версии 500 серии. Это Z590, H570, В560, Н510, W580, Q570. Их особенности указаны в таблице ниже.
Чипсет Z590 - единственный из линейки, который способен разогнать процессор. В целом это топовый вариант, материнская плата с ним поддерживает также разгон оперативной памяти. Скорость обмена данными здесь самая высокая из представленных - 8 ГБ/с. Естественно, и стоимость тоже довольно большая.
Чипсет H570 в отличие от предыдущего не поддерживает разгон процессора. В остальном характеристики у него те же, что и у Z590.
Чипсет В560 можно назвать моделью среднего уровня из всех. Здесь нет разгона процессора, число линий DMI 3.0 - 4 вместо 8, скорость обмена - 4 ГБ/с. Также количество линий PCIe 3.0 - 12. В целом данная версия подходит для процессоров, имеющих среднюю производительность.
Чипсет Н510 предполагает использование при выполнении повседневных задач. Например, подойдёт для офисных компьютеров.
Наконец, W580 и Q570 применяются для серверов и рабочих станций. Используются с ними процессоры Intel Xeon.
Из чипсетов AMD автор выбрал X570, B550, A520. Они предназначены для платформы АМ4. Все характеристики можно увидеть ниже.
Чипсет X570 входит в премиум-сегмент. Поддерживает разгон оперативной памяти, процессора. Оснащён чипсет 16 линиями PCIe 4.0, для обмена информацией с процессором применяются 4 линии PCIe 4.0, с высокоскоростным NVMe SSD - 4 линии, с видеокартами - 16 линий.
Чипсет B550 включён в средний ценовой сегмент. От предыдущей версии отличается наличием линий обмена данными PCIe 3.0, скоростью обмена информацией (ниже в два раза), числом линий обмена (10 вместо 16), количеством портов на плате (их стало меньше).
Чипсет A520 имеет только разгон оперативной памяти. Считается недорогим вариантом. Есть поддержка только линий PCIe 3.0, причём их 6 вместо 10. Также уменьшилось число разъёмов на плате. Подходит для работы со средними и слабыми процессорами без разгона.
В целом нужно понимать, что к дорогому процессору нет смысла покупать дешёвую и слабую материнскую плату. И наоборот.