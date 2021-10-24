Как выбрать удобное кресло к игровому компьютеру

Как выбрать удобное кресло к игровому компьютеруИ какими критериями для этого нужно руководствоваться
Помимо стоимости и внешнего вида, отмечает автор, нужно оценивать и другие параметры кресла к игровому компьютеру. Это максимально возможная нагрузка, каркас, габариты, качество и материал обивки, наполнитель кресла, материал основания, колёса, возможность регулировки.
Если говорить о каркасе и максимально возможной нагрузке, то здесь лучше всего обращать внимание на модели с диаметром труб в каркасе 22 мм, толщиной 2 мм и нагрузкой до 200 кг. Правда, подобные кресла стоят довольно дорого. Однако от бюджетных моделей с трубой диаметром около 15 мм точно нужно отказаться.
По габаритам кресла всё просто: это зависит от роста и комплекции человека. И поэтому лучше выбирать кресло не онлайн, а очно: только так можно понять, подходят ли вам какие-либо модели. После определения примерных размеров мебели можно смотреть что-то подобное в интернет-магазинах.
Из материалов обивки часто встречаются кожа (натуральная и искусственная) и ткани. В бюджетных моделях они, как правило, низкого качества и легко протираются и повреждаются со временем. Лучше выбирать более дорогие варианты. В то же время качественная искусственная кожа - более износостойкая, лучше переносит перепады температур, реже трескается, из натуральной кожи кресла делают редко, а хорошие ткани (лён) дольше изнашиваются, приятны на ощупь, хорошо дышат, но вот пятна вывести с них тяжело.
Из наполнителей комфортнее всего будет пена с «эффектом памяти». В этом случае кресло подстраивается под формы тела, когда вы на него садитесь, а затем, когда вы встали, оно возвращается в исходное состояние.
Следующее - основание кресла и колёса. Материал основания - либо пластик, либо металл. Лучше всего брать модели подороже - с алюминиевым основанием. Кроме этого, нужно следить, чтобы в конструкции основания были дополнительные рёбра жёсткости. На более дорогие кресла ставят колёса довольно большого диаметра, также у них есть резиновое покрытие.
Что касается регулировки, то здесь важно, чтобы были две удобные лично для вас подушки (для поясницы и для шеи), а также плавный механизм качания и возможность откинуть спинку на 30 градусов. Необходимо, чтобы регулировка подлокотников и высоты кресла тоже была комфортной.
В целом пользователь посоветовал выбирать из всего разнообразия геймерских кресел модели подороже, поскольку они более качественные и обеспечивают больший комфорт.