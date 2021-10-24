Как выбрать удобное кресло к игровому компьютеру

Помимо стоимости и внешнего вида, отмечает автор, нужно оценивать и другие параметры кресла к игровому компьютеру. Это максимально возможная нагрузка, каркас, габариты, качество и материал обивки, наполнитель кресла, материал основания, колёса, возможность регулировки.

Если говорить о каркасе и максимально возможной нагрузке, то здесь лучше всего обращать внимание на модели с диаметром труб в каркасе 22 мм, толщиной 2 мм и нагрузкой до 200 кг. Правда, подобные кресла стоят довольно дорого. Однако от бюджетных моделей с трубой диаметром около 15 мм точно нужно отказаться.

По габаритам кресла всё просто: это зависит от роста и комплекции человека. И поэтому лучше выбирать кресло не онлайн, а очно: только так можно понять, подходят ли вам какие-либо модели. После определения примерных размеров мебели можно смотреть что-то подобное в интернет-магазинах.

Из материалов обивки часто встречаются кожа (натуральная и искусственная) и ткани. В бюджетных моделях они, как правило, низкого качества и легко протираются и повреждаются со временем. Лучше выбирать более дорогие варианты. В то же время качественная искусственная кожа - более износостойкая, лучше переносит перепады температур, реже трескается, из натуральной кожи кресла делают редко, а хорошие ткани (лён) дольше изнашиваются, приятны на ощупь, хорошо дышат, но вот пятна вывести с них тяжело.