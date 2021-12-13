Как выбрать внешний SSD

Как выбрать внешний SSDРассказывает пользователь iXBT.com
Если вы собираетесь приобрести внешний SSD, то необходимо помнить об основных характеристиках таких накопителей. Именно на эти параметры стоит опираться при выборе подходящей модели.
- Форм-фактор. Самые распространённые форм-факторы сейчас - 1,8 дюйма и 2,5 дюйма. Также есть накопители в виде USB-флешек, а также нестандартные форм-факторы.
Накопители формата 1,8 дюйма отличаются компактностью, подойдут для планшета или ноутбука. При этом для регулярного пользования в домашних условиях лучше присмотреться к диску побольше, так как при значительной нагрузке в течение длительного времени подобные устройства сильно нагреваются.
Накопители формата 2,5 дюйма имеют больший вес и размеры, чем устройства предыдущего типа. Они подходят для регулярного использования, при длительной нагрузке нагреваются не так сильно, как накопители 1,8".
Бывают накопители в виде флешек. Нагреваются они сильнее всех остальных вариантов.
Что касается нестандартных версий SSD, то в основном они оснащены множеством дополнительных функций. Стоят они при этом дорого.
- Показатели скорости. Они чаще всего зависят от интерфейса подключения. В современных SSD встречается обычно интерфейс USB. В зависимости от версии USB меняется и скорость.
- Особенности корпуса. Большинство накопителей имеют металлический или пластиковый корпус. Из-за небольшого веса переносят падения устройства хорошо. Также бывает, что SSD оснащают пыле- и влагозащитой (пример - SanDisk Extreme Portable).
- Надёжность. Большинство в этом плане доверяют устройствам Samsung. И это стоит того: SSD действительно отличаются долговечностью и надёжностью.
- Дополнительные возможности. Из подобных функций - аппаратное шифрование с защитой паролем или отпечатком пальца, встроенный аккумулятор, Wi-Fi, копирование файлов с карт памяти.