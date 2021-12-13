Как выбрать внешний SSD

Если вы собираетесь приобрести внешний SSD, то необходимо помнить об основных характеристиках таких накопителей. Именно на эти параметры стоит опираться при выборе подходящей модели.

Форм-фактор. Самые распространённые форм-факторы сейчас - 1,8 дюйма и 2,5 дюйма. Также есть накопители в виде USB-флешек, а также нестандартные форм-факторы.

Накопители формата 1,8 дюйма отличаются компактностью, подойдут для планшета или ноутбука. При этом для регулярного пользования в домашних условиях лучше присмотреться к диску побольше, так как при значительной нагрузке в течение длительного времени подобные устройства сильно нагреваются.

Накопители формата 2,5 дюйма имеют больший вес и размеры, чем устройства предыдущего типа. Они подходят для регулярного использования, при длительной нагрузке нагреваются не так сильно, как накопители 1,8".

Бывают накопители в виде флешек. Нагреваются они сильнее всех остальных вариантов.

Что касается нестандартных версий SSD, то в основном они оснащены множеством дополнительных функций. Стоят они при этом дорого.