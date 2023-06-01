Какая беспроводная мышь лучше: с подключением через радиоканал или через Bluetooth

Что касается мыши с Bluetooth-подключением, то она подключается прямо к модулю матплаты. Также подобные мыши имеют примерно 80 каналов и работают в диапазоне от 2,4 до 2,483 ГГц.

В качестве достоинств таких мышек можно назвать универсальность (подходят для любых гаджетов с Bluetooth), отсутствие дополнительных компонентов (не нужен адаптер), наличие мультирежима (но не у всех моделей).

В целом для любителей игр отлично подойдут мышки с подключением через радиоканал, а для остальных - с Bluetooth-подключением. А ещё на рынке существуют комбинированные варианты мышей, которые совмещают сразу несколько способов подключения.