Какая беспроводная мышь лучше: с подключением через радиоканал или через Bluetooth

Какая беспроводная мышь лучше: с подключением через радиоканал или через BluetoothВот в чём состоят их особенности
Беспроводные компьютерные мыши бывают двух разновидностей. Одни модели подключаются при помощи Bluetooth, а другие - через радиоканал. Но какие всё-таки лучше?
Радиоканальные мыши передают сигнал адаптеру, который подключается к компьютеру через USB-порт. При этом вся работа происходит на одной частоте - 2,4 ГГц.
Среди преимуществ компьютерных мышей, которые подключаются через радиоканал, выделяют стабильное соединение, небольшое время отклика, совместимость с любыми системами (нужен только разъём USB).
Что касается мыши с Bluetooth-подключением, то она подключается прямо к модулю матплаты. Также подобные мыши имеют примерно 80 каналов и работают в диапазоне от 2,4 до 2,483 ГГц.
В качестве достоинств таких мышек можно назвать универсальность (подходят для любых гаджетов с Bluetooth), отсутствие дополнительных компонентов (не нужен адаптер), наличие мультирежима (но не у всех моделей).
В целом для любителей игр отлично подойдут мышки с подключением через радиоканал, а для остальных - с Bluetooth-подключением. А ещё на рынке существуют комбинированные варианты мышей, которые совмещают сразу несколько способов подключения.