Какая компьютерная мышь лучше: беспроводная или проводная

Какая компьютерная мышь лучше: беспроводная или проводнаяОбъясняет специалист
Мышь считается неотъемлемой составляющей ноутбука либо настольного компьютера. Причём многие при покупке выбирают самые дешёвые модели. Было время, когда беспроводные мышки стоили очень дорого по сравнению с проводными. Однако сегодня этот аксессуар доступен практически всем. Так что же лучше выбрать?
Как и у всех устройств, у проводных и беспроводных компьютерных мышей есть недостатки. Из минусов проводного девайса - деформация проводов со временем, неудобное пользование мышью в ограниченном пространстве вроде кафе, спутанность проводов.
Беспроводная мышь имеет такие недостатки, как высокий риск падения со стола, необходимость покупки батареек, помехи в работе мышей, которые работают не через Bluetooth. При этом такие мышки могут быть оснащены аккумулятором, который нужно заряжать. Пополнять заряд устройств можно через док-станции, но это тоже занимает лишнее место в сумке.
Из беспроводных девайсов лучше всего брать такие, которые заряжаются через разъём USB, питаются от аккумуляторных батарей, оснащены Bluetooth последней версии.
При этом нужно сказать, что в целом проводная мышь сама по себе надёжнее беспроводного аналога.
Выбор между двумя типами устройств зависит от того, какая задача перед вами стоит. Если вы любитель поиграть на диване и хотите сохранить порядок на столе, то покупайте беспроводную мышь. Правда, у такой мышки может быть несильная задержка ввода.
Если же вы не хотите платить лишние деньги или являетесь заядлым геймером, то берите вариант с проводом.