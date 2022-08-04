Какая компьютерная мышь лучше: беспроводная или проводная

Мышь считается неотъемлемой составляющей ноутбука либо настольного компьютера. Причём многие при покупке выбирают самые дешёвые модели. Было время, когда беспроводные мышки стоили очень дорого по сравнению с проводными. Однако сегодня этот аксессуар доступен практически всем. Так что же лучше выбрать?

Как и у всех устройств, у проводных и беспроводных компьютерных мышей есть недостатки. Из минусов проводного девайса - деформация проводов со временем, неудобное пользование мышью в ограниченном пространстве вроде кафе, спутанность проводов.

Беспроводная мышь имеет такие недостатки, как высокий риск падения со стола, необходимость покупки батареек, помехи в работе мышей, которые работают не через Bluetooth. При этом такие мышки могут быть оснащены аккумулятором, который нужно заряжать. Пополнять заряд устройств можно через док-станции, но это тоже занимает лишнее место в сумке.