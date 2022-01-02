Какая ошибка может привести к поломке мыши, флешки и USB-порта

1 января 2022 года автор решил привести в порядок технику. В том числе новый компьютер. В него он переставил плату расширения Orico на 4 дополнительных порта USB 3.0. Она вставляется в слот PCIe и получает дополнительное питание от Molex.

Кроме этого, он взял старую компьютерную мышь A4Tech WOP-35. После её подключения к переднему порту компьютера она то работала, то переставала. При этом на мониторе показывалось сообщение о том, что «не хватает питания для устройства». Затем пользователь решил подключить мышку к одному из разъёмов USB 3.0 на плате расширения Orico. После того как это было сделано, сначала она вновь то начинала работать, то отключалась, а затем её провод задымился. В результате оказалось, что мощности USB-портов не хватало на то, чтобы устройство работало как надо.