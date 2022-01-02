Какая ошибка может привести к поломке мыши, флешки и USB-порта

Какая ошибка может привести к поломке мыши, флешки и USB-портаДелится своим опытом один из пользователей Overclockers
1 января 2022 года автор решил привести в порядок технику. В том числе новый компьютер. В него он переставил плату расширения Orico на 4 дополнительных порта USB 3.0. Она вставляется в слот PCIe и получает дополнительное питание от Molex.
Кроме этого, он взял старую компьютерную мышь A4Tech WOP-35. После её подключения к переднему порту компьютера она то работала, то переставала. При этом на мониторе показывалось сообщение о том, что «не хватает питания для устройства». Затем пользователь решил подключить мышку к одному из разъёмов USB 3.0 на плате расширения Orico. После того как это было сделано, сначала она вновь то начинала работать, то отключалась, а затем её провод задымился. В результате оказалось, что мощности USB-портов не хватало на то, чтобы устройство работало как надо.
Далее автор проверил порты. Для этого он подключил к ним флешку Oltramax на 8 ГБ. Когда он подключил к переднему порту, то флешка работала, к порту платы - не работала. А после того как снова подключил к переднему, она перестала работать.
После этого он проверил напряжение при помощи тестера-мультиметра (модель - Bort BMM-600N). Оказалось, что в портах на этой плате напряжение достигает 12 В. Оказалось, что на плате был не очень хорошо сделан разъём, из-за чего появилась вероятность неверного подключения коннектора другой стороной.
В итоге автор сделал несколько выводов. Прежде всего, нужно проверять, правильно ли подключаете коннектор, в особенности нужно быть осторожным при подключении Molex, кулеров и пр. Кроме того, если вдруг какое-то подключаемое устройство перестало работать, нужно проверить порт на напряжение и его стабильность. Для этого понадобится мультиметр. Также неисправные провода могут привести к проблемам с техникой, к возгораниям, и об этом нужно помнить. Последнее - важно делать копии всех необходимых данных на накопителях.