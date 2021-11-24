Какая система быстрее с процессорами Intel Alder Lake: Windows 10 или Windows 11?

Авторы издания Techspot протестировали быстродействие новейшего процессора Intel Core i7 с MSI Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4 на Windows 10 и Windows 11. Для этого проверялась работа системы как в приложениях, так и в современных играх. Также нужно отметить, что сборка на Windows 11 тестировалась с включенной и отключенной функцией VBS.

Что касается программ, то в основном разницы между операционными системами почти нет. В некоторых же тестах Windows 11 обгоняла Windows 10: это Corona 1.3 Benchmark (Windows 11 без VBS превзошла Windows 10 на 5 процентов), Adobe Premiere Pro 2021 (Windows 11 без VBS - на 5% быстрее), Adobe Photoshop 2022 (Windows 11 без VBS на на 4% быстрее Windows 10), Adobe After Effects 2022 (Windows 11 без VBS на 4 процента быстрее), Factorio (Windows 11 без VBS оказалась быстрее на 7 процентов), Chromium Code Compile. Включение VBS также снижало быстродействие Windows 11 на несколько процентов.