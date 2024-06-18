Какие комплектующие нельзя покупать при сборке ПК в 2024 г.

Что касается AMD-процессоров, то здесь при выборе матплаты будет немного по-другому. В А-чипсете вообще смысла нет, а на В-чипсете возможен разгон. Что касается Х-чипсета, то его имеет смысл брать разве что под самые топовые модели.

Из оперативной памяти лучше взять G. Skill Ripjaws S5 за 11 тысяч рублей, поскольку это будет дешевле и лучше аналогов. Точно не стоит брать Hyper X, поскольку за неё вы сильно переплачиваете. DDR5 сейчас имеет смысл брать, но не всегда. Например, если у вас 12 400, то лучше покупать DDR4, а для i5 — DDR5.

SSD от Samsung переоценены. Поэтому за них не стоит переплачивать. Проблема в том, что у этих накопителей всего год гарантии. Вместо них вы можете взять Adata на 1 ТБ. Также никогда не покупайте SATA SSD, тем более в 2024 году. Высокоскоростные SSD имеет смысл покупать, только если вы работаете с 4К-файлами или постоянно гоняете файлы туда-сюда. Для игр же такие накопители не нужны.

Не берите жидкостную систему охлаждения, если вам она не нужна прямо обязательно (воздушная намного надёжнее и тише). Также не нужно брать дешёвую подобную систему, поскольку в большинстве своём вам хватит кулера. Воду желательно брать для процессоров типа 7800X3D. При этом выбирайте средние по цене модели (от 10 до 20 тысяч рублей).

На блоке питания однозначно экономить нельзя. Из хороших моделей эксперт отметил Montech (все без исключения: Beta, Gamma 2, Century, Titan Gold), DeepCool (PF, PK, PQ, DQ, PX, PM, PN с золотым сертификатом), Cougar (Gec, Gex, Gex X2, Gem, Polar), Chieftec (Polaris, Polaris 3.0, Chieftronic Powerplay, Powerup), Evga (Seasonic, Super Flower).

Однозначно брать не стоит AeroCool, 1st Player, Gigabyte, Be Quiet. Чтобы понять, сколько ватт нужно, нужно смотреть на TDP карты. Для этого погуглите, сколько энергии потребляет каждая из частей сборки (процессор, видеокарта и т. п.). Калькуляторами пользоваться не стоит, поскольку они могут показывать нереалистичные значения.

У корпуса должно быть стекло, а не акрил, потому что он уже через месяц будет в царапинах и он сильно нагревается. Также выбирайте модели, которые не глушатся спереди, и не нормальным обдувом. Ну и ещё: не покупайте корпус AeroCool.