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Какие параметры необходимо установить на новом компьютере для увеличения скорости его работы

Или что нужно сразу же удалить

Эксперты издания Tom's Hardware рассказали, какие действия на новом компьютере нужно осуществить сразу же, чтобы игры и программы запускались и шли лучше.