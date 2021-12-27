Какие параметры необходимо установить на новом компьютере для увеличения скорости его работы

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Какие параметры необходимо установить на новом компьютере для увеличения скорости его работыИли что нужно сразу же удалить
Эксперты издания Tom's Hardware рассказали, какие действия на новом компьютере нужно осуществить сразу же, чтобы игры и программы запускались и шли лучше.
Всего, как утверждают авторы, необходимо проделать 15 шагов. Тогда компьютер точно будет готов к работе.
- Обновить графический драйвер. Если в сборке - дискретная графика, то нужно убедиться, что на компьютере установлены самые последние обновления драйвера. Это позволит обеспечить лучшую производительность в играх. При этом лучше пользоваться собственными программными обеспечениями AMD или NVIDIA.
- Вернуть в Windows 11 полноценные контекстные меню. Это то меню, которое открывается, когда кликаешь по файлу правой кнопкой мыши. В Windows 11 его сделали сокращённым. Чтобы вернуть старую версию, нужно зайти в редактор реестра. Затем необходимо перейти к HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ CLASSES \ CLSID \, создать новый раздел реестра с именем {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}. В этот раздел добавить новый - с именем InprocServer32. Наконец, открыть ключ (По умолчанию) в InprocServer32 и установить для него пустое значение. После всего этого остаётся лишь перезагрузить компьютер.
- Удалить некоторые приложения. Необходимо в настройках посмотреть список приложений и избавиться ото всех, которые кажутся ненужными. Также лувчше оставить те программы, в которых вы не уверены.
- Сделать видимыми расширения файлов и скрытые файлы. Для этого следует ввести в поиске по Windows «Параметры проводника файлов», выбрать вкладку «Просмотр». Здесь нужно убрать галочку около «Скрыть расширения для известных типов файлов», «Скрывать защищённые системные файлы» и добавить - около «Показать скрытые файлы, папки и диски».
- Включить тёмный режим. Это можно сделать через «Настройки». В них нужно перейти в «Персонализация» - «Цвета», а затем выбрать «Тёмный».
- Изменить цвет строки заголовка. Это также делается через «Настройки». Нужно выбрать «Персонализация», а затем «Цвета» и выбрать нужный цвет. После этого на Windows 11 надо активировать функцию «Показывать акцент на строках заголовков и границах окон», а на Windows 10 установить галочку около «Строки заголовка и границы окна».
- Создать сочетания клавиш для любимых приложений. Для этого нужно проделать следующее. Открыть командную строку и ввести explorer shell:AppsFolder. После этого откроется окно со значками для всех установленных приложений, и вам нужно перетащить нужное приложение на рабочий стол. Затем необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши по значку ярлыка на рабочем столе и выбрать «Свойства». Далее надо ввести в поле нужную комбинацию клавиш (обычно она состоит из ALT + CTRL + буква). То же самое нужно проделать со всеми любимыми программами.
- Убрать экран блокировки. Нужно открыть редактор реестра, перейти к HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows, создать новый ключ Personalization, если он ещё не создан. В это ключе необходимо создать значение DWORD (32-битное) с именем NoLockScreen и сделать его равным 1.
- Заставить Windows закрывать все приложения при завершении работы. Для этого вновь необходимо перейти в редактор реестра. В нём нужно открыть HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop. После этого следует создать AutoEndTasks, задать для него значение 1, создать WaitToKillAppTimeOut и задать значение 2000, а также создать HungAppTimeOut и задать значение 2000.
- Сменить браузер по умолчанию. В окне поиска нужно ввести «Приложения», нажать на «Приложения по умолчанию». В Windows 11 нужно пролистать вниз и выбрать нужный браузер, дважды на него щёлкнув, в Windows 10 - прокрутить вниз, нажать на значок Edge и выбрать нужный браузер.
- Включить защиту системы. В окне поиска необходимо ввести «точка восстановления». После этого нужно выбрать разгрузочный диск (обычно это диск С), нажать на «Настроить», а после - отметку около «Включить защиту системы».
- Включить Storage Sense для экономии места. Следует перейти через «Настройки» - «Система» - «Хранилище». Затем нужно включить Storage Sense . В Windows 11 это можно сделать, если дважды щёлкнуть по Storage Sense и выбрать Run Storage Sense now . В Windows 10 - если нажать «Настроить определение хранилища, чтобы запустить его сейчас», а затем - «Очистить сейчас».
- Настроить масштабирование. Для этого откройте «Настройки», затем - «Система», после этого - «Экран». Пролистайте вниз до заголовка «Масштаб и макет» . Затем можно выбрать любой масштаб.
- Настроить распознавание отпечатков пальцев или лиц. Делается это через «Настройки» - «Учётные записи» - «Параметры входа». Там необходимо открыть «Распознавание лиц» или « Распознавание отпечатков пальцев», нажать «Настроить».
- Удалить OEM-раздел восстановления для экономии места. Это можно сделать, если у вас будет желание, так как сама по себе рекомендация довольно спорная. Нужно открыть командную строку от имени администратора. В этой строке необходимо ввести diskpart, затем select disk 0, после этого - list partition, далее - select partition NUMBER (number - номер раздела восстановления). Наконец, необходимо ввести delete partition, и раздел исчезнет. Если же вы всё же получили сообщение об ошибке, введите gpt attributes=0x8000000000000000 и повторите попытку.
Источник: Tom's Hardware